В Саратове состоялся дистанционный отбор* Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2020». Регион в полуфинале представят сразу три участницы.

*Кастинг в Саратове был переведен в дистанционный формат в связи с запретом проведения массовых мероприятий по причине угрозы распространения коронавируса. Подробнее о механике проведения кастинга читать на сайте конкурса: www.missoffice.org/news/contest/39787/

В оргкомитет свои анкеты прислали более 60 участниц из них только три прошли в полуфинал конкурса, где смогут представить свой регион (слева направо):

Гудошникова Екатерина, руководитель группы в отделе underwriting, АО «Банк Русский Стандарт»;

Ильина Екатерина, начальник отдела делопроизводства, ООО «РНГК Саратов»;

Халикова Диана, менеджер по маркетингу и рекламе, ООО «АЦ Юго-Запад».

Три девушки из Саратова прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Для демонстрации своих талантов участницы присылали видеовизитки вместе с анкетой. Диана прислала запись своего выступления на одном из концертов, где она играла на саксофоне. Екатерина Гудошникова продемонстрировала свои картины и спела песню популярного артиста, а Екатерина Ильина исполнила зажигательный танец.

Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются — впереди еще 19 городов, в которых состоится отбор. Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.org. Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис — 2020», главный приз — 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор) и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса — компании «Комус».

Главный приз конкурса — 2 000 000 рублей

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины. За десять лет в оргкомитет конкурса пришло более 143 тыс. заявок от участниц; состоялось 100 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 млн человек. Ссылка на финальное шоу 2019 года — www.missoffice.org/online.php

Благодарим за поддержку региональных кастингов генеральных партнеров проекта – бренд Parker и компанию Stabilo.

Информация о проведении кастингов в вашем городе указана на сайте.

Отправь заявку прямо сейчас — www.missoffice.org/anketa.php

Подробности по телефону: + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Учредитель и генеральный спонсор конкурса — компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice

www.facebook.com/missoffice

По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к Марианне Ференчук, PR-менеджеру +7 (495) 995-00-43, доб., 318, fma17@bony.komus.net

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