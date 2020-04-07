Режим самоизоляции: российские модели и общественные деятели сестры Аммосовы рассказали саратовцам о своем опыте

В России сейчас введен режим самоизоляции. Гражданам предписано находиться дома, чтобы минимизировать личностное общение, тем самым не давая шансов коронавирусу распространиться.

Соблюдать режим вынуждены большинство граждан: как простых, так и известные деятели культуры, политики, бизнесмены и другие вип-персоны. Каждый справляется как может, причем звезды часто делятся историями своей самоизоляции, чтобы на личном примере показать — любую проблему можно преодолеть, главное, не терять веры в себя и чувство оптимизма.

Уроженки Саратовской области, российские модели и общественные деятели в области защиты прав животных: Мисс Европа 2018 Анастасия Аммосова и Мисс Европа Континенталь Азербайджан 2019 Полина Аммосова рассказали «КП-Саратов» о своем опыте самоизоляции.

- Сегодня граждане нашей страны соблюдают режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. С начала течения этого срока, начиная с объявления президентом нерабочих дней с 28 марта и продления по 30 апреля, прошло уже 10 дней, которые в корне отличаются от проводимых страной ранее длительных рождественских каникул и праздников.

У наших граждан и граждан всего мира еще никогда не было опыта всеобщей глобальной изоляции от привычной среды и неограниченного общения друг с другом. Новые реалии требуют дисциплинированности и четкого исполнения рекомендаций по профилактике заболевания от каждого, требуют превозмочь желание исполнения привычных и нужных запланированных дел вне дома, посещения родных и близких, отмены деловых поездок и путешествий.

Сестры Аммосовы занимаются общественной деятельностью в области защиты прав животных

Карантинные меры с началом нерабочих дней и известия о самоизоляции застали меня с моей сестрой Полиной на Северном Кавказе, где мы были уже неделю и собирались отправиться дальше в Абхазию, необходимый визит в которую нам еще ранее пришлось отложить по также независящим от нас причинам. Скоро уже год, как я и Полина по личной инициативе оказываем помощь волонтерам республики по защите животных, сотрудничаем с общественной организацией Послы доброй воли Абхазии, меценатами и благотворителями. Но с обстоятельствами закрытия границ РФ с 30 марта и новым объявлением 2 апреля Указом Президента особого режима в стране до 30 апреля по ситуации с распространением пандемии, окончательно стало ясно, что нам надо возвращаться в Москву, куда мы и прилетели в день объявления срока продления мер. Уже во Владикавказе с 30 числа мы находились с сестрой на самоизоляции в нашем номере отеля Александровский. Когда в тот день мы спустились на завтрак – уже не работал зал ресторана, еду нам приносили в номер. Закрылись на карантин отели и комплексы в горах, так же как и в Москве, и повсеместно закрылось все кроме аптек и продуктовых магазинов, а под нашим окном, выходящим прямо на центральный проспект Мира, постоянно патрулировали полицейские машины, предупреждающие о необходимости не выходить на улицу, кроме крайней нужды.

Ограничительные меры застали сестер Аммосовых во Владикавказе

Чем заняться пока вынуждены быть только дома и ограничивать себя общением в кругу семьи и четырех стен?

Большое количество вдруг оказавшегося свободного времени, которое совсем недавно необходимо было четко планировать, дало возможность больше читать, заняться домашними делами, большее время уделить друзьям в переписке и онлайн-общении, тем, которые далеко и с которыми давно не виделись. Вынужденные меры самоизоляции скоро закончатся, и не нужно поддаваться пораженческим настроениям, что мир изменился навсегда и мы потеряли привычный уклад жизни. Стоит вспомнить, что частично мы все, особенно будучи школьниками, уже бывали на карантинах и немалое количество, практически такого же времени, но из-за нестрогости мероприятий, которые вводили только учебные заведения, все с радостью относились к этому времени, как к дополнительным каникулам. Что в первый день объявления карантинных мероприятий по стране и приняли многие россияне, как возможность сходить уже на высмеянные всеми «шашлыки».

В самоизоляции есть время заняться домашними делами

Я считаю, что все мы должны ответственно отнестись к себе и к другим, выполнять режим самоизоляции, заботиться о своем здоровье и о здоровье окружающих, обязательно стараться сделать все от нас зависящее для скорейшего выхода из этой сложной ситуации, которая обязательно скоро изменится в лучшую для всех нас сторону, ведь мы живем в стране с сильной медициной и имеющей все объективные возможности для полной победы над пандемией коронавируса, — отметила Анастасия Аммосова.

Прим. ред.: авторский текст приводится без купюр.