На балаковском производственном комплексе ФосАгро будут выпускать гранулированный сульфат аммония

Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») приступает к выпуску нового вида продукции – гранулированного сульфата аммония. Проект реализуется с целью повышения эффективности производственных процессов в рамках стратегии развития Группы «ФосАгро» на период до 2025 года.

Для выпуска сульфата аммония на предприятии модернизируются две производственные системы №5 и №6. Ранее они были нацелены на выпуск аммофоса.

Модернизацию производственной системы №5 провели в течение двух месяцев и завершили в марте. За это время проведена прокладка дополнительных трубопроводов для подачи серной кислоты и жидкого аммиака, осуществлен монтаж газоходов, весоизмерителей, в том числе и на конвейере готового продукта, установлена новая подъемно-лопастная насадка в барабане-грануляторе-сушилке.

Модернизация производственной системы №6 завершится в мае, и она будет включать аналогичный комплекс улучшений.

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- Проектная мощность двух систем составит 110 тыс. тонн сульфата аммония в год, и в настоящее время в России это единственное крупнотоннажное производство гранулированного сульфата аммония, пригодного как для эффективного прямого внесения в почву, так и для сухого тукосмешения. В зависимости от рыночной конъюнктуры работа систем в оперативном режиме и с сохранением повышенной производственной эффективности может быть переведена на выпуск аммофоса, – отметил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев.