Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 апреля 2020 года: Наталья Мазина заявила о двух новых подтвержденных случаях коронавируса

На сегодняшний день, в Саратовской области ожидается регистрация еще двух случаев коронавируса.

«КП-Саратов» собрала последние новости по коронавирусу на 7 апреля.

О новых диагнозах заявила министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на заседании оперативного штаба. Она отметила, что данные стали известны во время телефонного разговора, документально еще ничего не подтверждено. Если это произойдет, тогда в регионе будет зафиксирован 21 диагноз.

Пока в регионе их 19, половина заболевших лечатся в стационаре, другая — дома, под наблюдением врачей. Один из пациентов получает поддержку кислородом.

Кроме того, подозрения на новую инфекцию есть у 44 человек.

- Точнее, сомнительные результаты анализов. Анализы их находятся на рассмотрении, — уточнил на утреннем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Первый замминистра здравоохранения региона рассказал, что подозрения на коронавирус есть у 44 человекФото: Дарья Вострикова

Тесты на коронавирус проводят в детской инфекционной больнице №5, а теперь еще лаборатория института «Микроб» в областном центре стала референс-центром для подтверждения результатов на коронавирус.

На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 2286 человек, снято более 3300. Во второй городской клинической больнице для пациентов подготовлено 130 коек, еще 108 — на базе 10-й городской больницы, 126 — на базе детской областной больницы.

Накануне область получила защитные костюмы из федерального центра.

Меры самоизоляции в регионе продолжают действовать — работать по-прежнему разрешено не всем. Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин отметил, что встреча с бизнес-сообществом только прошла, а решений еще никаких не принято и призвал СМИ аккуратнее давать информацию на эту тему. Также в минздраве региона опровергли информацию из мессенджеров о вспышке заболеваемости среди медиков городской клинической больницы №2, где размещают пациентов с коронавирусом.

В комментариях те бизнесмены, которым работать запретили, пожаловались, почему такое разрешено, а их деятельность запрещена. Напомним, что нарушителей выявляют во время рейдов и выдают предупреждения, за чем могут последовать жесткие меры. Проверки 600 организаций за 4-6 апреля показали, что половина из них не соблюдала противоэпидемиологические мероприятия.

За нарушение противоэпидемиологических мер организации ждут жесткие мерыФото: Михаил ФРОЛОВ

Зато в целом по оценке индекса уровня самоизоляции, которую проводил Яндекс, саратовцы очень сознательные и не выходят лишний раз на улицу, прилежно соблюдают все меры, лучше, чем в Москве. Однако не все граждане такие, для некоторых самоизоляция это время устроить зажигательные танцы во дворе и накрыть стол с угощением.

Для большей защиты жителей региона 44 предприятия Саратовской области готовы выпускать антисептики и маски.

Отметим, что в Саратовской области участковые уполномоченные полиции прекратили прием граждан. Не получится посетить и ЗАГС — молодоженов попросили повременить со свадьбами до лета.

Подождать до конца апреля, чтобы пойти в школу, придется саратовским ученикам. Детям из малоимущих семей на время самоизоляции выдают продуктовые наборы.

Саратовские школьники из-за сбоя системы не смогли посетить первый дистанционный урокФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ребята попытались первый день получать знания по интернету, но из-за сбоя системы полноценного урока по интернету не получилось. Этот вопрос решается. Также сегодня стало известно, когда ребята будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ.

Губернатор Саратовской области сегодня обратился к горожанам с призывом соблюдать меры самоизоляции. Он выразил благодарность тем, кто сидит дома, и не подвергает опасности себя и окружающих

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