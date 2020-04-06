Дистанционное обучение школьников в Саратове: когда начнется и как будет проходить

В первый день дистанционного обучения у школьников Саратовской области возникли трудности из-за неисправности системы «Дневник.ру», в которой нужно выполнять задания.

Как сообщили «КП-Саратов» родители учеников, сайт не открывался с самого утра. Вместо этого показывается информация: Ошибка на сервере(502). Указано, что программисты и администраторы уже начали решать проблему. А сайт еще активно разрабатывается и поэтому ошибки случаются.

Вместо получения знаний родители и школьники Саратова читали информацию об ошибке

Новость взволновала местных жителей, которые тут же приступили к обсуждению в соцсети «ВКонтакте».

Учителя не могут подсказать, как действовать в ситуации с нерабочей системойФото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые родители сообщили, что учителя будут присылать им задания соцсети Viber. Можно получать их и делать уроки в любое время. Как все будет налаживаться, преподаватели не знают, но к ним у женщины претензий нет, ведь такая ситуация впервые.

Мнения разделились: часть горожан считает, что вообще нужно было отказываться от дистанционного обучения и называют происходящее «издевательством над учителями и семьями». Другие родители бояться, что если не потерпеть сейчас, их детей могут обязать учиться летом.

Однозначного решения проблемы с сайтом «Дневник.ру» никто не далФото: Анастасия ОСИПОВА

В министерстве образования Саратовской области заявили, что за разъяснениями нужно обращаться к сотрудникам образовательной организации, где учится ребенок. По-простому, к учителям.

Вопрос доступа на этот сайт, а также в «Российскую электронную школу» решают министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Родители могут позвонить на круглосуточную «горячую линию» министерства образования Саратовской области по телефону (8452) 49-21-07 для разъяснения возникающих вопросов.

Для дистанционного обучения школьников в Саратове доступны платформы: «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Мособртвпортал, «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», издательство «Просвещение», онлайн-платформа «Мои достижения», платформы новой школы «Олимпиум», «Билет в будущее», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры».

В администрации города уточнили, что дистанционное обучение продолжится до 30 апреля. Напомним, именно до этого срока президент РФ Владимир Путин объявил продление нерабочих дней.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.