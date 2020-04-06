2020-04-05T21:22:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 апреля 2020 года: бизнесмены попросили помощи у правительства России

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 6 апреля 2020 года
Поделиться:
Бизнесмены Саратовской области написали открытое письмо Мишустину и ВолодинуБизнесмены Саратовской области написали открытое письмо Мишустину и ВолодинуФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Саратовской области воскресенье, 5 апреля, прошло без существенных изменений ситуации по коронавирусу.

«КП-Саратов» собрала для читателей последние новости по коронавирусу в городе на 6 апреля.

По-прежнему число случаев заражения остается на уровне 19 человек. Одна пациентка выздоровела. Двое скончались, но не из-за COVID-19, а по причине тяжелых заболеваний. Эти случаи даже не вошли в статистику оперативного штаба РФ.

Стало известно, что ожидается поступление более 230 аппаратов ИВЛ и три аппарата ЭКМО. Кроме того, на базе 5-й детской инфекционной клинической больнице организовала лаборатория, которая будет проводить тесты на коронавирус.

Саратовская больница начала проводить тесты на коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Саратовская больница начала проводить тесты на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГИБДД оповестила граждан, что выезд из Саратова, как и въезд в город – открыты и свободны. Это сделано специально для тех, кто переживает, сможет ли отправиться на дачу. Может случиться, что машину остановить инспектор, которые проведет беседу о важности самоизоляции. При этом сотрудник полиции сам будет в маске и перчатках.

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями

Кстати, для передвижения по городу автобусы вполне подходят – их регулярно дезинфицируют, в чем лично убедился первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

Самое значительное событие дня, связанное с коронавирусом, произошло под вечер. Стало известно, что около 200 саратовских бизнесменов написали открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Михустину и спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. В нем они просят помощи от государства, в частности, объявить кредитные и налоговые каникулы, а также компенсировать зарплату сотрудникам.

Открытое письмо саратовских бизнесменов

Открытое письмо саратовских бизнесменов

Однако не все саратовцы прилежно соблюдают меры самоизоляции. и установленные ограничения. По информации издания Marca.com. футболист Федор Смолов, уроженец областного центра, вернулся в Россию из Испании без разрешения клуба «Сельта», за который он выступает. В зарубежной стране сейчас введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. За этим действием могут пойти соответствующие последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Саратове на 6 апреля 2020 года составило 19 человек
Саратовская больница начала проводить тесты на коронавирус
В Солнечном полыхает крупный природный пожар
Федор Смолов самовольно прилетел из Испании в Россию
Более 200 саратовских бизнесменов обратились к Вячеславу Володину и Михаилу Мишустину
Росгвардейцы во время патрулирования улиц Саратова задержали трех мужчин
МЧС предупреждает саратовцев о ненастной погоде
На время самоизоляции жители Ленинского района остались без горячей воды
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП у закрытого поста ГИБДД в Саратове
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 5 апреля 2020 года: смертельные случаи не вошли в статистику
Под Саратовом и Энгельсом полыхают природные пожары
Вячеслав Володин призвал сообщать о нарушениях при реструктуризации кредитов во время самоизоляции
У Саратова украли сердце во время самоизоляции из-за коронавируса
Саратовец возмутился отсутствием рощи в «Роще памяти»
Замминистра транспорта не нашел недостатков в дезинфекции саратовских автобусов
Иномарка протаранила столб в центре Саратова