Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 апреля 2020 года: бизнесмены попросили помощи у правительства России

В Саратовской области воскресенье, 5 апреля, прошло без существенных изменений ситуации по коронавирусу.

«КП-Саратов» собрала для читателей последние новости по коронавирусу в городе на 6 апреля.

По-прежнему число случаев заражения остается на уровне 19 человек. Одна пациентка выздоровела. Двое скончались, но не из-за COVID-19, а по причине тяжелых заболеваний. Эти случаи даже не вошли в статистику оперативного штаба РФ.

Стало известно, что ожидается поступление более 230 аппаратов ИВЛ и три аппарата ЭКМО. Кроме того, на базе 5-й детской инфекционной клинической больнице организовала лаборатория, которая будет проводить тесты на коронавирус.

Саратовская больница начала проводить тесты на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГИБДД оповестила граждан, что выезд из Саратова, как и въезд в город – открыты и свободны. Это сделано специально для тех, кто переживает, сможет ли отправиться на дачу. Может случиться, что машину остановить инспектор, которые проведет беседу о важности самоизоляции. При этом сотрудник полиции сам будет в маске и перчатках.

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями

Кстати, для передвижения по городу автобусы вполне подходят – их регулярно дезинфицируют, в чем лично убедился первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

Самое значительное событие дня, связанное с коронавирусом, произошло под вечер. Стало известно, что около 200 саратовских бизнесменов написали открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Михустину и спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. В нем они просят помощи от государства, в частности, объявить кредитные и налоговые каникулы, а также компенсировать зарплату сотрудникам.

Открытое письмо саратовских бизнесменов

Однако не все саратовцы прилежно соблюдают меры самоизоляции. и установленные ограничения. По информации издания Marca.com. футболист Федор Смолов, уроженец областного центра, вернулся в Россию из Испании без разрешения клуба «Сельта», за который он выступает. В зарубежной стране сейчас введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. За этим действием могут пойти соответствующие последствия.