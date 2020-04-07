Что изменится в Саратовской области с 4 апреля 2020 года: Александр Стрелюхин рассказал о важных планах

В постановление правительства Саратовской области о введении ограничительных мероприятий в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса от 26 марта внесены изменения.

«КП-Саратова» собрала самые важные изменения, которые ждут жителей Саратовской области с 4 апреля 2020 года, и рассказывает читателям, каким предприятиям разрешили работать, а что дополнительно запретили.

Постановления за подписью вице-губернатора – председателя правительства региона Александра Стрелюхина опубликован 3 апреля.

До 30 апреля закрыты заведения общепита, за исключением тех, кто обслуживает посетителей на вынос, а также доставки товаров. Также работают столовые и предприятия, которые обеспечивают питанием сотрудников организаций.

Приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, организаций, которые осуществляют свою деятельность в аэропортах, точек с печатными средствами массовой информации, товарами для животных, продовольствия, и (или) непродовольственных товаров и услуг первой необходимости.

До конца апреля жителям региона запрещено посещать места массового отдыхаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также на это время запрещено посещать места массового отдыха людей, в том числе парк Липки, Набережную Космонавтов.

До 1 июня приостановлено бронирование мест в санаториях, детских лагерях, баз и домах отдыха, пансионатах.

Школьники будут учиться дистанционно, в детских садах работают дежурные группы.

Граждан по-прежнему настоятельно просят не выходить из дома, кроме как для покупки продуктов и товаров первой необходимости, лекарств, а также для выгула собак, похода в поликлинику в случае угрозы здоровью.

Есть и ряд нововведений. На заседании оперативного штаба накануне, 3 апреля, и сегодняшнем брифинге председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что перечень предприятий, которые могут продолжать работу в условиях ограничений, расширен. В него вошли дорожные организации, предприятия по капитальному строительству, а также системообразующие и имеющие региональное значение.

Кстати, на работающих предприятиях должны строго соблюдаться защитные меры: в их число входит регулярная и частая дезинфекция всех поверхностей, соблюдение гигиены сотрудниками, ежедневное измерение температуры работников, строгие требования к организации приема пищи.

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что с 1 апреля ужесточены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий Так, гражданам грозит до 40 тыс. рублей, должностным лицам и ИП – до 150 тыс. а юридическим организациям – до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности.

На брифинге в правительстве региона стало известно об ужесточении штрафов за работу предприятийФото: Александр Уриевский

Кроме того, в перечень необходимых товаров и услуг внесены дополнения. Теперь разрешено работать автомойкам, СТО, мастерским по ремонту мотоциклов, магазинам автозапчастей и сельхозтехники, адвокатам, нотариусам, волонтерам. Гражданам также разрешено участвовать в похоронах, хотя на Пасху, скорее всего, запретят собираться большими группами. Кроме того, Александр Стрелюхин подчеркнул, что на дачу ездить можно, равно как и возвращаться обратно в город. Но при условии соблюдении режима изоляции и отказа от общения с соседями.

Расширен список предприятий, которым разрешено работатьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, с 10 апреля в Саратовской области вводится пропускная система. Документы необходимы гражданам, которые продолжают свою трудовую деятельность, для перемещения до места работы и обратно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/770851" frameborder="0"></iframe> Брифинг опертивного штаба правительства Саратовской области.

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