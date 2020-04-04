Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 апреля 2020: еще четыре человека заразились, один больной скончался

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области продолжает увеличиваться. По данным на 4 апреля, их число составило уже 19 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, из них один человек уже выздоровел и был выписан.

Однако есть и смертельный случай. Погибший мужчина страдал несколькими тяжелыми хроническими заболеваниями. В том числе, рак мозга и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов на традиционном брифинге подчеркнул, что гражданин контактировал с больным коронавирусом, поэтому его также проверили. Вирус COVID-19 действительно был найден, однако каких-то симптомов острого респираторного заболевания не выявлено.

Поэтому, по мнению медиков, говорит о том, что человек умер от коронавируса, нельзя.

Кроме этого было заявлено, что в Саратове теперь можно сдать тест на коронавирус по своему желанию. Правда, для этого придется раскошелиться. Какая именно лаборатория проверяет анализы на коммерческой основе, Станислав Шувалов рассказать не захотел, однако заявил, что скоро всех, для кого есть показания, будут тестировать на базе пятой детской инфекционной больницы и десятой горбольницы Саратова. Это касается в том числе лиц с хроническими заболеваниями.

Тест на коронавирус будут делать в нескольких лабораторияхФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратове подготовлено к приему пациентов с коронавирусом еще одно медучреждение — вторая городская клиническая больница. По данным на 3 апреля, там было развернуто 130 специализированных коек.

Сейчас регион ожидает мощной поддержки от федерального центра на закупку медоборудования, машин скорой помощи, ликвидации дефицита лекарств. В ближайшие дни поступит транш в сумме 3 млрд рублей.

Кстати, введение пропускной системы снова перенесено. На этот раз объявлено, что она начнет действовать только с 10 апреля.

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