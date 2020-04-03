Волонтеры в Саратове в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

В Саратовской области установлен режим повышенной самоизоляции в целях борьбы с коронавирусом. Гражданам советуют не выходить из дома без лишней надобности, особенно это касается пожилых людей. Но что делать тем, кто живет один и им нужна помощь? Им с радостью помогут волонтеры.

Если вы хотите стать таким человеком — мы вам расскажем, что для этого нужно.

Стать волонтером совсем не сложно

Волонтеры в Саратове в период коронавируса состоят в нескольких организациях и цели, соответственно, у них различаются.

Помощников врачам Саратова и Энгельса набирает СГМУ. Задачи — доставлять лекарства пожилым гражданам, обзванивать их для разъяснительной работы и уточнения самочувствия.

Для этого нужно прислать заявку с указанием ФИО, места учебы или работы и телефона на адрес volontersgmu@yandex.ru.

По вопросам можно обращаться по телефону к Батыру Тетекаеву: +7(909) 334-27-75.

Еще контакты: vk.com/botya05 и страница в Instagram @bil.zaka.

Волонтеры ОНФ

Стать частью общероссийского народного фронта можно через федеральный портал. Ваши действия: нажать на строчку «стать волонтером», выбрать вакансию «помочь пожилым людям во время коронавируса Саратовская область», заполнить свои данные и ждать связи с руководителем штаба Ангелиной Шершневой. Если обратной связи нет, ее можно найти во всех соцсетях. После этого — встреча в штабе, подписание документов: согласие на эту деятельность, на обработку персональных данных, очное обучение, инструктаж и можно отправляться в бой. Присоединиться может любой в возрасте от 16 до 50 лет, но несовершеннолетние не могут отправиться на выезд, для них есть работа только в штабе.

Можно доставлять продукты или лекарства

Волонтеры Единой России

Попасть можно через группу в соцсетях или официальный колл-центр. Вы указываете свои данные, говорите, в каком районе живете, для адресной помощи. Первый выезд скорее всего пройдет с людьми из старших групп, которые уже зарекомендовали себя. Опять же — ситуации бывают разные и порой под добрым намерением помочь кроется мошенник. Нужно сказать, что именно вы хотите делать: доставлять продукты или лекарства, выгулять домашнее животное или работать дистанционно. Деятельность в интернете включает в себя поиск фейков. Например, о закрытии моста «Саратов-Энгельс» из-за карантина или преступниках, которые якобы приходят обработать квартиру от коронавируса, а сами пускают слезоточивый газ. Выезды проходят с соблюдением мер предосторожности: вы надеваете перчатки, обрабатываете себя и одежду антисептиком, надеваете маску и меняете ее каждые два часа. Продукты передают прямо на пороге квартиры, исключая даже контакт с человеком.

Работа есть и дистанционная, и на выездах

Стандартная процедура – подпись документа о согласии в работе волонтерского штаба, согласия на обработку персональных данных.

Можно выбрать удобное для себя время работы – утренние часы или вечерние.

Какой бы способ помощи людям вы не выбрали, главное не забывать о мерах безопасности и не выходить на задание, если вы почувствовали недомогание. Ведь этим вместо пользы вы причините только вред тому, кому нужна помощь.