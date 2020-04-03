2020-04-03T08:59:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 3 апреля 2020: В стране 444 случая заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 3 апреля 2020 года
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Усть-Каменогорс. Фото соцсетейУсть-Каменогорс. Фото соцсетей
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В Казахстане к утру 3 апреля зафиксировано 444 случая заражения коронавирусом. За последние сутки количество заболевших выросло на девять человек: в Северо-Казахстанской области - 3 случая, Туркестанской области - 3 случая, Актюбинской области - 2 случая, Атырауской области - 1 случай.

Напомним, предшествующие сутки принесли 55 заражений.

От Covid-19 в Казахстане на сегодняшний день скончались три человека. Эта цифра не меняется с 1 апреля.

Последние новости о коронавирусе в Казахстане: на 3 апреля на лечении сейчас 413 человек, из них шесть находятся в критическом состоянии.

Полностью излечились 28 человек: в Нур-Султане – 16, в Алматы – 12

Коронавирус в Казахстане распространен в следующих регионах:

в Нур-Султане - 199 случаев,

в Алматы - 91,

в Кызылординской области - 26,

в Карагандинской области - 21,

в Атырауской области - 20,

в Акмолинской области - 19,

в Туркестанской области - 14,

в Северо-Казахстанской области - 14,

в Шымкенте - 11,

в Алматинской области - 9,

в Актюбинской области - 7,

в Жамбылской области - 6,

в Восточно - Казахстанской области - 3,

в Западно-Казахстанской области - 2,

в Павлодарской области - 1,

в Мангистауской области - 1.

Первый больной коронавирусом выявлен в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. 82-летняя женщина была госпитализирована и у нее подтвержден положительный тест на Covid-19. В январе женщина вернулась из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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