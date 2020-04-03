Коронавирус в Казахстане, последние новости на 3 апреля 2020: В стране 444 случая заражения
В Казахстане к утру 3 апреля зафиксировано 444 случая заражения коронавирусом. За последние сутки количество заболевших выросло на девять человек: в Северо-Казахстанской области - 3 случая, Туркестанской области - 3 случая, Актюбинской области - 2 случая, Атырауской области - 1 случай.
Напомним, предшествующие сутки принесли 55 заражений.
От Covid-19 в Казахстане на сегодняшний день скончались три человека. Эта цифра не меняется с 1 апреля.
Последние новости о коронавирусе в Казахстане: на 3 апреля на лечении сейчас 413 человек, из них шесть находятся в критическом состоянии.
Полностью излечились 28 человек: в Нур-Султане – 16, в Алматы – 12
Коронавирус в Казахстане распространен в следующих регионах:
в Нур-Султане - 199 случаев,
в Алматы - 91,
в Кызылординской области - 26,
в Карагандинской области - 21,
в Атырауской области - 20,
в Акмолинской области - 19,
в Туркестанской области - 14,
в Северо-Казахстанской области - 14,
в Шымкенте - 11,
в Алматинской области - 9,
в Актюбинской области - 7,
в Жамбылской области - 6,
в Восточно - Казахстанской области - 3,
в Западно-Казахстанской области - 2,
в Павлодарской области - 1,
в Мангистауской области - 1.
Первый больной коронавирусом выявлен в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. 82-летняя женщина была госпитализирована и у нее подтвержден положительный тест на Covid-19. В январе женщина вернулась из России.
ИСТОЧНИК KP.RU