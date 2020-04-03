Коронавирус в Азербайджане, последние новости на 2 апреля 2020: зараженных все больше, волонтерам начали платить премии

Ко 2 апреля в Азербайджане по-прежнему 359 случаев коронавируса COVID-19. Новых данных по заражению пока нет.

На 1 апреля общее количество погибших от COVID-19 — пять человек. Заразившихся в этот день стало на 61 больше.

На излечении сейчас находятся 328 человек, в критическом состоянии семеро из них. Состояние 17 оценивается как средней тяжести.

Полностью вылечились от вируса на сегодняшний день 26 жителей Азербайджана.

Кроме того, указано, что под наблюдением медицинского персонала в специально созданных карантинных зонах страны находятся 4 518 человек.

Последние новости о коронавирусе в Азербайджане на 2 апреля 2020 — кабинет министров страны выдал распоряжение о доплатах работникам частных и хозбюджетных медицинских учреждений, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 1 апреля 2020 года им выплачиваются срочные надбавки, также как медикам госклиник, борющихся с COVID-19.

По 250 манатов с 1 апреля начали выплачивать волонтерам, привлеченным к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Азербайджане до 20 апреля действуют ограничительные меры для населения. Покидать жилище можно только за срочной медпомощью. для похода за продуктами и чтобы вынести мусор. В стране закрываются кафе, чайные дома и предприятия по оказанию бытовых услуг.

Азербайджан занимает 76 место в мировом рейтинге по количеству заболевших коронавирусом