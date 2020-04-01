2020-04-01T21:49:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Схожу за вас в магазин за тысячу рублей: как саратовцы пытаются нажиться на самоизоляции

Некоторые продавцы услуг отчаянно демпингуют и сбивают цены до неприличия
Дарья Вострикова
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Горожанин предлагает сходить за вас в магазин всего за 1 тыс. рублейГорожанин предлагает сходить за вас в магазин всего за 1 тыс. рублей
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В Саратовской области введены меры жесткой самоизоляции — дистанция в 1,5 метра, прогулка в радиусе 100 метров около дома, полицейские рейды, а теперь еще на вас может пожаловаться сосед.

В такой ситуации предприимчивые граждане развернули целую кампанию по обогащению на тех, кто хочет сознательно провести время на самоизоляции. Своей площадкой они выбрали сайт Avitо.

Деловые предложения начинаются от отметки в 200 рублей

Деловые предложения начинаются от отметки в 200 рублей

Вообще сайт начал блокировку подобных объявлений: «пропуски» для передвижения на карантине, форму сотрудников доставки еды, предложения об аренде домашних животных.

Но некоторые жители Саратовской области хотят успеть нажиться и используют свою предпринимательскую жилку по-полной.

Например, пользователь John Getter из Волжского района Саратова предлагает самоотверженно нарушить все ограничения, описанные в постановлении правительства, прийти к вам домой, сходить в магазин или аптеку, отнести кошку в ветеринарную клинику, все, что захотите. Правда, отдать надо будет 1 тыс. рублей.

Экономнее предложение Александра из Кировского района. Всего за 400 рублей мужчина предлагает сходить за вас в магазин.

Предприимчивые дельцы не понимают, что помочь горожанам бесплатно могут волонтеры

Предприимчивые дельцы не понимают, что помочь горожанам бесплатно могут волонтеры

Совсем снижает ставку житель Энгельса Владимир. Он купит все необходимое за 200 рублей и еще надо оплатить проезд до вас и обратно. А без оплаты проезда за ту же сумму в торговую точку за вас сходит Константин Мигалев из Волжского района областного центра.

Жители Энгельса тоже пытаются заработать на коронавирусе

Жители Энгельса тоже пытаются заработать на коронавирусе

Еще на пару сотен можно оплатить услуги похода в аптеку от анонимного жителя Заводского района. Ему 26 лет и он живет на 1-м Кавказском тупике. Обещает предоставить все чеки и предъявить паспорт.

Некоторые предложения даже анонимные: правда, человек предлагает показать паспорт

Некоторые предложения даже анонимные: правда, человек предлагает показать паспорт

Такие попытки нажиться на местных жителях вызывают только недоумение. Ведь согласно новым ограничениям, каждому можно пойти в ближайший магазин или отправиться на машине в торговую точку, которая находится дальше, чем указанные в постановлении 100 метров. Нет запрета на прогулки с собаками или выбрасывание мусора. Для каждого из этих привычных для жизни действий не нужен спецпропуск или особое разрешение. А если человек пожилой или не может покинуть свой дом из-за болезни, ему могут бесплатно помочь волонтеры.

Предупреждение или разъяснительная беседа возможны в случае беспечных прогулок, массовых гуляний или выезда на шашлыки, но и то по веской причине — во избежание опасности заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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