Схожу за вас в магазин за тысячу рублей: как саратовцы пытаются нажиться на самоизоляции

В Саратовской области введены меры жесткой самоизоляции — дистанция в 1,5 метра, прогулка в радиусе 100 метров около дома, полицейские рейды, а теперь еще на вас может пожаловаться сосед.

В такой ситуации предприимчивые граждане развернули целую кампанию по обогащению на тех, кто хочет сознательно провести время на самоизоляции. Своей площадкой они выбрали сайт Avitо.

Деловые предложения начинаются от отметки в 200 рублей

Вообще сайт начал блокировку подобных объявлений: «пропуски» для передвижения на карантине, форму сотрудников доставки еды, предложения об аренде домашних животных.

Но некоторые жители Саратовской области хотят успеть нажиться и используют свою предпринимательскую жилку по-полной.

Например, пользователь John Getter из Волжского района Саратова предлагает самоотверженно нарушить все ограничения, описанные в постановлении правительства, прийти к вам домой, сходить в магазин или аптеку, отнести кошку в ветеринарную клинику, все, что захотите. Правда, отдать надо будет 1 тыс. рублей.

Экономнее предложение Александра из Кировского района. Всего за 400 рублей мужчина предлагает сходить за вас в магазин.

Предприимчивые дельцы не понимают, что помочь горожанам бесплатно могут волонтеры

Совсем снижает ставку житель Энгельса Владимир. Он купит все необходимое за 200 рублей и еще надо оплатить проезд до вас и обратно. А без оплаты проезда за ту же сумму в торговую точку за вас сходит Константин Мигалев из Волжского района областного центра.

Жители Энгельса тоже пытаются заработать на коронавирусе

Еще на пару сотен можно оплатить услуги похода в аптеку от анонимного жителя Заводского района. Ему 26 лет и он живет на 1-м Кавказском тупике. Обещает предоставить все чеки и предъявить паспорт.

Некоторые предложения даже анонимные: правда, человек предлагает показать паспорт

Такие попытки нажиться на местных жителях вызывают только недоумение. Ведь согласно новым ограничениям, каждому можно пойти в ближайший магазин или отправиться на машине в торговую точку, которая находится дальше, чем указанные в постановлении 100 метров. Нет запрета на прогулки с собаками или выбрасывание мусора. Для каждого из этих привычных для жизни действий не нужен спецпропуск или особое разрешение. А если человек пожилой или не может покинуть свой дом из-за болезни, ему могут бесплатно помочь волонтеры.

Предупреждение или разъяснительная беседа возможны в случае беспечных прогулок, массовых гуляний или выезда на шашлыки, но и то по веской причине — во избежание опасности заражения.

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