2020-04-01T08:05:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Эффективность предпринимаемых ФосАгро мер по противодействию коронавирусу высоко оценили ученые

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Ученые-вирусологи высоко оценили эффективность комплекса мер, реализуемого компанией «ФосАгро», по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание оперативного штаба компании по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавляет генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Помимо руководства компании и предприятий, к его работе в качестве научных консультантов сегодня были привлечены известные специалисты в области вирусологии и борьбы с эпидемическими заболеваниями.

На совещании была дана высокая оценка практической реализации комплексной профилактической программы, которая была разработана при активном участии специалистов из ведущих научных центров России.

Заместитель директора по науке ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов отметил:

«Отрадно, что компания привлекает науку для решения проблемы распространения коронавируса. Сегодня стоит задача обезопасить коллективы крупных промышленных предприятий и жителей городов их присутствия от новой вирусной инфекции. ФосАгро в этом смысле один из лидеров в стране – здесь реализуются комплексные меры для борьбы с распространением коронавируса. Везде созданы оперативные штабы по борьбе с распространением заболевания и работают они очень эффективно. В условиях высокой эпидемической опасности на предприятиях установлен особый режим работы. Он охватывает все этапы – от транспортировки сотрудников к местам работы, особого порядка доступа на промплощадку – до обеспечения безопасных условий на рабочих местах.

Сегодня на территории предприятий ФосАгро человек более защищен, чем за его пределами. Например, в некоторых продовольственных магазинах до сих пор не все продавцы обеспечены масками».

«На данный момент на предприятиях группы ФосАгро по максимуму выполнены все возможные противоэпидемические мероприятия, - отметил научный руководитель ООО "Ниармедик Плюс", биохимик-вирусолог Петр Дмитриев. – Сделано все возможное для снижения количества заболевших и сокращения времени их возвращения на рабочие места».

На предприятиях ФосАгро созданы специальные производственные регламенты несения нагрузки под любой сценарий развития эпидемической ситуации и схемы резервирования ключевого персонала, занятого в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Все остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы.

Сотрудники, обеспечивающие работу производств непрерывного цикла, проходят ежедневный медицинский контроль, включающий в том числе измерение температуры тела с помощью бесконтактных термометров. На проходных установлен минимальный 1,5 метровый интервал между проходящими через турникет работниками.

Для установки на проходных предприятий закуплены потоковые тепловизоры. На контрольно-пропускных пунктах, в операторских, санитарно-бытовых помещениях проводится регулярная уборка с дезинфицирующими средствами. В административных и бытовых зданиях, по мере поступления, будут установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. Все работники предприятий в полном объеме обеспечены масками. Помимо масок, в резервах предприятий в достаточном количестве закуплены респираторы, противоинфекционные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.

Транспорт, доставляющий сотрудников на смену, обеспечен диспенсерами с обеззараживающими средствами, все водители, кондукторы и пассажиры обязаны находиться в транспорте в медицинских масках. Для снижения заполняемости транспорта на самых массовых маршрутах увеличено количество автобусов. Принято решение компенсировать расходы на бензин тем работникам, кто решит отказаться от использования корпоративных автобусов и будет добраться до места работы на личном автотранспорте.

«Другими словами, производственные комплексы ФосАгро сейчас являются наиболее «чистым» и безопасным местом в городах присутствия компании», - говорит Петр Дмитриев.

Компания оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия: закупаются необходимые для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты, такие как кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, средства дезинфекции. ФосАгро приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. На днях первая партия экспресс-тестов была доставлена в гг. Кировск и Апатиты.

«Как только тесты станут доступны в промышленном масштабе, они будут закуплены и внедрены в систему реагирования на эпидемию, - продолжает Петр Дмитриев. - Это также окажет благоприятный эффект на действенность противоэпидемических мер».

Еще одной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции станет закупка промышленных ультрафиолетовых ксеноновых ламп открытого типа. Они позволят более эффективно проводить кратковременную дезинфекцию помещений.

«Создаваемая в сегодняшних кризисных условиях система противовирусных мероприятий на предприятиях ФосАгро будет действовать и впредь для предотвращения, в том числе сезонных заболеваний. Это дополнительно повысит защищенность сотрудников компании, их семей и жителей городов присутствия», - подчеркнул Петр Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Продление режима самоизоляции после 5 апреля: В правительстве Саратовской области примут решение
В Балакове прокуратура помогла сироте получить квартиру
Коронавирус в Саратовской области, 11 новых заболевших: Кто они и откуда
МегаФон поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома
В Саратовской области на коронавирус каждый день проверяют более 200 человек
Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии открыты в районах области
Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Кого накажут за их отсутствие и как
Саратовец потерял 22 тыс. рублей при покупке преобразователя
Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: Срок выдачи – 2 апреля
Губернатор Саратовской области о ситуации с коронавирусом: Мы принимаем жесткие, но необходимые меры
Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома
Регоператор: Объем ТКО на контейнерных площадках вырос почти на четверть
В Саратове полицейский с сообщницей фиктивно регистрировали иностранцев
Жители Саратовской области массово жалуются в соцсетях на соседей — нарушителей самоизоляции
Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: где будут выдавать
Россияне с 2021 года будут платить налог на вклады
Коронавирус в Саратовской области: Всех врачей, имеющих риск заражения, будут тестировать раз в неделю
В Саратовской области с сегодняшнего дня начался пожароопасный сезон
Панков: При содействии Володина Саратовская область получит 3 млрд рублей из специального фонда
Молодой ртищевец воспользовался телефоном подруги и обокрал ее счета
Главврач московской больницы в Коммунарке заболел коронавирусом
Коронавирус и самоизоляция в Саратове: как будут ходить трамваи
В Пугачеве женщина ударила сожителя ножом в живот
Саратовским артиллеристам выдадут «Пенициллин»
В Саратове рецидивист украл спортивное питание на 5 тыс. рублей
Ночью в центре Саратова сгорел пивной ларек
Мужчина и женщина погибли в селе Самойловского района
В Саратовской области 1 апреля ожидается порывистый ветер