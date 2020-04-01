Эффективность предпринимаемых ФосАгро мер по противодействию коронавирусу высоко оценили ученые

Ученые-вирусологи высоко оценили эффективность комплекса мер, реализуемого компанией «ФосАгро», по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание оперативного штаба компании по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавляет генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Помимо руководства компании и предприятий, к его работе в качестве научных консультантов сегодня были привлечены известные специалисты в области вирусологии и борьбы с эпидемическими заболеваниями.

На совещании была дана высокая оценка практической реализации комплексной профилактической программы, которая была разработана при активном участии специалистов из ведущих научных центров России.

Заместитель директора по науке ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов отметил:

«Отрадно, что компания привлекает науку для решения проблемы распространения коронавируса. Сегодня стоит задача обезопасить коллективы крупных промышленных предприятий и жителей городов их присутствия от новой вирусной инфекции. ФосАгро в этом смысле один из лидеров в стране – здесь реализуются комплексные меры для борьбы с распространением коронавируса. Везде созданы оперативные штабы по борьбе с распространением заболевания и работают они очень эффективно. В условиях высокой эпидемической опасности на предприятиях установлен особый режим работы. Он охватывает все этапы – от транспортировки сотрудников к местам работы, особого порядка доступа на промплощадку – до обеспечения безопасных условий на рабочих местах.

Сегодня на территории предприятий ФосАгро человек более защищен, чем за его пределами. Например, в некоторых продовольственных магазинах до сих пор не все продавцы обеспечены масками».

«На данный момент на предприятиях группы ФосАгро по максимуму выполнены все возможные противоэпидемические мероприятия, - отметил научный руководитель ООО "Ниармедик Плюс", биохимик-вирусолог Петр Дмитриев. – Сделано все возможное для снижения количества заболевших и сокращения времени их возвращения на рабочие места».

На предприятиях ФосАгро созданы специальные производственные регламенты несения нагрузки под любой сценарий развития эпидемической ситуации и схемы резервирования ключевого персонала, занятого в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Все остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы.

Сотрудники, обеспечивающие работу производств непрерывного цикла, проходят ежедневный медицинский контроль, включающий в том числе измерение температуры тела с помощью бесконтактных термометров. На проходных установлен минимальный 1,5 метровый интервал между проходящими через турникет работниками.

Для установки на проходных предприятий закуплены потоковые тепловизоры. На контрольно-пропускных пунктах, в операторских, санитарно-бытовых помещениях проводится регулярная уборка с дезинфицирующими средствами. В административных и бытовых зданиях, по мере поступления, будут установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. Все работники предприятий в полном объеме обеспечены масками. Помимо масок, в резервах предприятий в достаточном количестве закуплены респираторы, противоинфекционные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.

Транспорт, доставляющий сотрудников на смену, обеспечен диспенсерами с обеззараживающими средствами, все водители, кондукторы и пассажиры обязаны находиться в транспорте в медицинских масках. Для снижения заполняемости транспорта на самых массовых маршрутах увеличено количество автобусов. Принято решение компенсировать расходы на бензин тем работникам, кто решит отказаться от использования корпоративных автобусов и будет добраться до места работы на личном автотранспорте.

«Другими словами, производственные комплексы ФосАгро сейчас являются наиболее «чистым» и безопасным местом в городах присутствия компании», - говорит Петр Дмитриев.

Компания оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия: закупаются необходимые для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты, такие как кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, средства дезинфекции. ФосАгро приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. На днях первая партия экспресс-тестов была доставлена в гг. Кировск и Апатиты.

«Как только тесты станут доступны в промышленном масштабе, они будут закуплены и внедрены в систему реагирования на эпидемию, - продолжает Петр Дмитриев. - Это также окажет благоприятный эффект на действенность противоэпидемических мер».

Еще одной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции станет закупка промышленных ультрафиолетовых ксеноновых ламп открытого типа. Они позволят более эффективно проводить кратковременную дезинфекцию помещений.

«Создаваемая в сегодняшних кризисных условиях система противовирусных мероприятий на предприятиях ФосАгро будет действовать и впредь для предотвращения, в том числе сезонных заболеваний. Это дополнительно повысит защищенность сотрудников компании, их семей и жителей городов присутствия», - подчеркнул Петр Дмитриев.