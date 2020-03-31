2020-03-31T17:22:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Азербайджане, последние новости на 31 марта 2020: В стране 298 случаев заражения, пять человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Азербайджане на 31 марта 2020 года
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В Баку необычно безлюдно из-за режима изоляцииВ Баку необычно безлюдно из-за режима изоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным опреативного штаба Азербайджана, за последние сутки еще 24 человека в стране заразились коронавирусом.

В числе жертв COVID-19 к сегодняшнему дню, 31 марта, уже пять человек.

Известно о 26 выздоровевших, еще 267 сейчас находятся в изоляции на лечении.

При этом состояние 11 из них считается очень тяжелым.

Всего на карантин в Баку и по всей стране помещены 4 602 человека.

В правительстве Азербайджана отмечают, что люди не прислушиваются к предостережениям, нарушают правила карантина, тесно общаются, продолжают поездки в общественном транспорте. В настоящее время динамика заболеваемости вирусом в Азербайджане не утешительна – если 30 марта не одного случая не зафиксировано, то 29 их было 64, а сегодня, 31 марта, объявлено о еще 24 заболевших COVID-19.

Чтобы минимизировать контакты с 31 марта введен особый режим на территории всей страны, запрещено покидать дома и квартиры кроме особых случаев: необходимости срочной медпомощи, угроз жизни и здоровью, посещения магазинов, которые не закрыли в связи с пандемией коронавируса, а также для работы в тех организациях, деятельность которых не ограничена. Дистанция между людьми на улице в помещениях должна быть не менее 2 метров. Все, кто выходят на улицы, должны иметь удостоверения или аккредитации, подтверждающие это право.

Ранее запрет на выход из дома распространялся только на лиц старше 65 лет. с 24 марта в Баку и по всей стране прекращено движение автотранспорта между районами и городами, полностью закрыты рестораны и кафе, все торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Этот режим действует до 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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