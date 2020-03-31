Мыть полы дважды в день и ополаскивать посуду кипятком: как спастись от коронавируса дома

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса в домашних условиях. Речь идет об уборке помещений.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», во время периода изоляции следует максимально дезинфицировать жилище.

Так, влажную уборку необходимо делать не реже двух раз в день. Начиная с жилых комнат, моют кухню, ванную и туалет с применением антисептических средств. При отсутствии специальных средств, для обеззараживания поверхностей можно использовать хлорные и кислородные отбеливатели.

Влажную уборку нужно делать не менее двух раз в деньФото: Екатерина Семенова

- Если на этикетке нет инструкции, то для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять одну часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одну столовую ложку на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза! Приготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости. Дезинфекцию следует проводить в перчатках. Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой, – проинструктировали в Роспотребнадзоре.

Специалисты рассказали, как приготовить дезинфицирующий растворФото: Алексей БУЛАТОВ

После уборки тряпки следует тщательно выстирать и высушить, а лучше использовать одноразовые салфетки.

В конце дня дезинфицирующим раствором обрабатывают часто используемые поверхности: дверные ручки, краны, столы.

Посуду после мытья рекомендуется обдавать кипятком и высушить. Стирку вещей проводить при температуре не ниже 60 градусов.

Посуду рекомендуется обдать кипяткомФото: Тимур ХАНОВ

Уборку следует завершать обработкой рук кожным антисептиком, а если его нет, то тщательно мыть руки мылом не менее 15-20 секунд.

Если нет антисептика, то руки следует мыть очень тщательноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все помещения также необходимо хорошо проветривать.

- После завершения домашней изоляции режим уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность, – отметили специалисты.