Коронавирус в Казахстане, последние новости на 31 марта 2020: В стране 336 случаев заражения, два человека скончались

В Казахстане на 31 марта официально зафиксировано 336 случаев заражения коронавирусом.

Темпы выявления новых больных начинают спадать — за последние сутки, 30 марта, зафиксировано 23 новых случая, тогда как за 29 марта было 56 случаев, а 28 и 27 марта — по 78 каждый день.

При этом уже сегодня, 31 марта, известно о 11 новых случаях заражения: в Кызылординской области 10 случаев, в Павлодарской — 1.

На день 31 марта география заражения коронавирусом в Казахстане выглядит так:

Нур-Султан — 175 случаев,

Алматы — 82 случая,

Кызылординская область — 18 случаев,

Карагандинская область — 13,

Атырауская область — 13,

Акмолинская область — 10,

Алматинская область — 8,

Жамбылская область — 3,

Актюбинская область — 3,

Шымкент — 2 случая,

Восточно-Казахстанская область — 2,

Северо-Казахстанская область — 2,

Павлодарская область — 2,

Западно-Казахстанской области — 2,

Мангистауская область — 1.

От COVID-19 в Казахстане на сегодня умерли два человека. 26 марта скончалась 64-летняя жительница Акмолинской области, 31 марта — 50-летний мужчина, житель столицы Казахстана — города Нур-Султан (Астана).

Полностью излечились в Казахстане от COVID-19 на сегодняшний день 22 человека.

В Нур-Султане на 31 марта зафиксировано уже 175 случаев коронавирусной инфекции.

В это же время в Алматы зафиксировано 82 случая заражения COVID-19.

Как сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, аэропорт в столице с 1 апреля приостановит прием международных рейсов.

Казахстан с 1 апреля временно запрещает ввоз из России бензина, дизельного и авиатоплива.

С 00:00 часов 2 апреля в городах Усть-Каменогорск и Семей на востоке страны выставляются 15 контрольно-пропускных пунктов — ограничиваются выход и вход из городов. Движение транспорта остановлено, пропускать будут только служебные машины

С 6 апреля будет ограничено движение личного транспорта в городах — по четным числам ездят автомобили, номер которых заканчивается на четное число, а в нечетные дни — те, номера которых заканчиваются на нечетное число.

Движение населения в этих городах с 6 апреля возможно только по специальным разрешениям

У работающих граждан, работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, будут удостоверения первого типа, у всех остальных — второго. Он разрешает три раза в неделю посетить объекты торговли, аптеки, медицинские учреждения.

При этом пропуска отличаются по цветам, белый и зеленый, каждый из которых будет действовать только по четным или нечетным дням.

Полицейские уже начали задерживать нарушителей режима ограничения.