Коронавирус в Казахстане, последние новости на 31 марта 2020: В стране 336 случаев заражения, два человека скончались
В Казахстане на 31 марта официально зафиксировано 336 случаев заражения коронавирусом.
Темпы выявления новых больных начинают спадать — за последние сутки, 30 марта, зафиксировано 23 новых случая, тогда как за 29 марта было 56 случаев, а 28 и 27 марта — по 78 каждый день.
При этом уже сегодня, 31 марта, известно о 11 новых случаях заражения: в Кызылординской области 10 случаев, в Павлодарской — 1.
На день 31 марта география заражения коронавирусом в Казахстане выглядит так:
Нур-Султан — 175 случаев,
Алматы — 82 случая,
Кызылординская область — 18 случаев,
Карагандинская область — 13,
Атырауская область — 13,
Акмолинская область — 10,
Алматинская область — 8,
Жамбылская область — 3,
Актюбинская область — 3,
Шымкент — 2 случая,
Восточно-Казахстанская область — 2,
Северо-Казахстанская область — 2,
Павлодарская область — 2,
Западно-Казахстанской области — 2,
Мангистауская область — 1.
От COVID-19 в Казахстане на сегодня умерли два человека. 26 марта скончалась 64-летняя жительница Акмолинской области, 31 марта — 50-летний мужчина, житель столицы Казахстана — города Нур-Султан (Астана).
Полностью излечились в Казахстане от COVID-19 на сегодняшний день 22 человека.
В Нур-Султане на 31 марта зафиксировано уже 175 случаев коронавирусной инфекции.
В это же время в Алматы зафиксировано 82 случая заражения COVID-19.
Как сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, аэропорт в столице с 1 апреля приостановит прием международных рейсов.
Казахстан с 1 апреля временно запрещает ввоз из России бензина, дизельного и авиатоплива.
С 00:00 часов 2 апреля в городах Усть-Каменогорск и Семей на востоке страны выставляются 15 контрольно-пропускных пунктов — ограничиваются выход и вход из городов. Движение транспорта остановлено, пропускать будут только служебные машины
С 6 апреля будет ограничено движение личного транспорта в городах — по четным числам ездят автомобили, номер которых заканчивается на четное число, а в нечетные дни — те, номера которых заканчиваются на нечетное число.
Движение населения в этих городах с 6 апреля возможно только по специальным разрешениям
У работающих граждан, работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, будут удостоверения первого типа, у всех остальных — второго. Он разрешает три раза в неделю посетить объекты торговли, аптеки, медицинские учреждения.
При этом пропуска отличаются по цветам, белый и зеленый, каждый из которых будет действовать только по четным или нечетным дням.
Полицейские уже начали задерживать нарушителей режима ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU