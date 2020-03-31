Коронавирус в Саратове, последние новости на 31 марта 2020 года: Введен всеобщий режим самоизоляции

За последние сутки новых случаев заражения COVID-19 в Саратовской области не зарегистрировано, остаются подтвержденными четыре диагноза.

- Четверо пациентов с коронавирусом находятся в стабильном состоянии, не требуют дополнительных мероприятий. Он чувствуют себя нормально. Поэтому будем надеяться, что и дальше их состояние не будет ухудшаться, — сказал на онлайн-брифинге 31 марта первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

На сегодня, 31 марта, за 3 392 людьми установлено наблюдение. С наблюдения сняты 1 908 человек.

Как заметил Станислав Шувалов, эта цифра с каждым днем растет. Ожидается, что первая цифра будет уменьшаться, а вторая, снятых с наблюдения, — стремится к максимуму.

В России на 31 марта подтверждено 500 диагнозов в 24 регионах, всего 1 836, зафиксировано восемь смертей от новой инфекции в четырех регионах.

Впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях, выздоровели в стране 55 человек. У наших соседей за минувшие сутки зараженных прибавилось: пять в Пензенской области и один — в Самарской.

Для того, чтобы ситуация по заболеваемости коронавирусом не ухудшилась, в Саратовской области, со вчерашнего дня, 30 марта, введен всеобщий режим самоизоляции. Новые правила гораздо строже, чем раньше. Выйти из дома можно только до ближайшего магазина, аптеки, выкинуть мусор или выгулять собаку, но только рядом с домом. Или на работу, но лишь тем, чьи организации официально продолжают деятельность. Нарушителей этих требований пока ждет только профилактическая беседа.

Для напоминания о правилах по Саратову и городам области уже курсируют автомобили ГИБДД и оповещают граждан о самоизоляции.

Зато поехать на машине куда угодно. Только парковать автомобиль надо недалеко от вашего местонахождения. А общественный транспорт будет ходить куда реже.

За нарушение домашнего режима самоизоляции теперь могут завести даже административное дело, а несоблюдение изоляции в карантине может закончиться штрафом. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра друг от друга. Для этого в учреждениях должна появится специальная разметка.

Режим жесткой самоизоляции должен завершиться к 5 апреля. Пока так планируется.

Также установлены новые меры для поддержки предпринимателей, а для помощи врачам в поликлиниках Саратова и Энгельса набирают волонтеров.

В регион поступило 500 тест-систем для определения коронавирусной инфекции.

Область уже получила 1 тыс. тонн средств для дезинфекции, за сутки произведено более 50 тыс. медицинских масок, к шитью средств индивидуальной защиты приступили 18 предприятий.