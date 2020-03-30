2020-03-30T10:25:09+03:00
Общество

Виктория Бородянская ответит на вопросы саратовцев об отмене туров

Прием вопросов ведется на почту и в социальных сетях
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Виктория Бородянская ответит на вопросы саратовцев об отмене туровВиктория Бородянская ответит на вопросы саратовцев об отмене туровФото: Ольга Симонова
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27 марта 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» в режиме online состоялся брифинг председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской на тему: «Туризм. Отдых 2020: миф или реальность?».

Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/GuOd9njfOhw

Виктория Валериевна в прямом эфире дала ответы на многие актуальные вопросы по организации отдыха в этом году в условиях коронавирусной инфекции COVID-19. И готова отвечать на вопросы читателей и дальше. Поэтому мы объявляем о запуске на сайте нашего сетевого издания saratov.kp.ru прием вопросов для председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской на тему: «Отменен тур. Что делать?».

Ваши вопросы принимаются до 12 апреля на почту saratov.kp@yandex.ru

Также вопросы можно направлять в наши группы в социальных сетях Instagram и ВКонтакте с пометкой «Туризм».

По мере поступления вопросов будут публиковаться ответы на сайте saratov.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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