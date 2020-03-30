Сын за отцом, отец за сыном

Рассказ посвящен 350-й стрелковой дивизии, созданной в Саратовской области. В одном из отрывков речь идет о судьбе отца и сына Бобровых, которые оба служили в дивизии.

В конце ноября 1941 года на станции Лопуховка Аткарского района грузились и отправлялись эшелоны на фронт с подразделениями 917-го артиллерийского полка. Провожать воинов на фронт собралась на вокзале вся Лопуховка. Ведь бойцам через несколько дней предстояло вступить в первую и самую тяжелую схватку в бою с коварным и заклятым врагом - фашистами.

Прибыл в Лопуховку проведать своего отца Михаила Боброва, который служил в орудийном расчете 6-й батареи 2-го дивизиона, его 16-летний сын, ученик средней школы. Мать осталась дома с младшими детьми. И когда эшелон отходил от перрона, Бобров-сын сел в теплушку к отцу и уехал с ним на фронт.

Вместе старший и младший Бобровы вступили в первый бой в районе Урусово и Сахаровки Рязанской области и прошли по дорогам войны от Дона до Днепра, участвовали в тяжелых боях зимой и летом 1942 года в районе Белева и Ульяново, в боях на Среднем Дону в декабре 1942 года, под Харьковом и на Донбассе в 1943 году. Освобождали Житомир и вместе дошли до Янушполя в январе 1944 года.

Отец, как мог, оберегал своего любимого старшего сына. Вместе радовались полученному письму от матери и жены. Вместе писали письма к матери и жене, детям и братьям с сестрами, и до поры беда обходила стороной.

Но 8 января 1944 года в районе Жеребки (южнее Иванполя – Янушполя) случилось непоправимое. В это время сын уже был артиллерийским разведчиком, а отец служил наводчиком в 6-й батарее.

Дивизия вела бои на широком фронте с превосходящими свежими силами противника, введенными в бой на этом направлении, имея цель остановить советское наступление. Второй дивизион 917-го артиллерийского полка получил задачу действовать на самостоятельном направлении без пехоты, перерезать дорогу Любар – Казатин (3,5 км юго-западнее Янушполя) и ворваться в населенный пункт Жеребки. Для дивизиона в то время задача была не под силу. Да и поставлена была в светлое время: чистое заснеженное поле, все на виду у противника.

Продвигаясь к дороге Любар – Казатин, дивизион завязал тяжелый и неравный бой, который длился несколько часов, но выполнить поставленную задачу не удалось.

В ходе боя так случилось, что командир 2-го дивизиона, будучи тяжело ранен, остался в нейтральной зоне.

Вытащить его с поля боя взялся младший Бобров. На виду у противника, под автоматным и пулеметным огнем, юноша ползком добрался до командира дивизиона и сумел протащить раненого более ста метров. Казалось, все препятствия преодолены. Но не тут-то было. Вражеская пуля попала прямо в висок отважного разведчика Боброва-младшего.

А в конце марта 1944 года в тяжелых боях в районе Сталашки (южнее Броды) погиб, отражая атаки вражеских танков, и отец – Бобров-старший.

Так героически сражались воины-саратовцы 350-й стрелковой дивизии, которые создавали эту дивизию в тяжелое время для нашей Родины – летом и осенью 1941 года.

В дивизии были семейные расчеты и отделения в стрелковых подразделениях - отцы, сыновья и братья, которые отважно дрались с фашистскими оккупантами и прославили свой край и нашу славную 350-ю саратовскую дивизию. Такая уж была священная Великая Отечественная война. Все встали на защиту своей Родины – от мала до велика: мужчины и женщины, старики и дети, отцы с сыновьями, братья. Пошли на врага всем миром