2020-03-30T10:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Хроники коронавируса: туалетная бумага на все тело и противогаз на голову — жители Саратова и Энгельса используют креативные методы защиты

Снимки горожан в защитных костюмах опубликовали в сети [фото]
Дарья Вострикова
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Саратовцы защищаются от коронавируса необычными способамиСаратовцы защищаются от коронавируса необычными способами
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В Саратовской области установили ограничительные меры для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. Закрыты места массового пребывания граждан, для трудящихся объявлены внештатные каникулы, а за соблюдением самоизоляции с сегодняшнего дня будут следить правоохранители.

Однако не все местные жители решили остаться дома и заняться обычными делами: просмотром фильмов, общением с друзьями или уборкой. Некоторых солнечная погода все равно выманила на улицу и в очень необычном виде.

Сознательные граждане показали на себе, как можно креативно защититься от коронавируса.

Вчера, 29 марта, в паблике «Саратов онлайн» Алексей Гудков опубликовал снимок необычного мужчины, который прогуливался по городу в наряде из туалетной бумаги — одного из символов российского карантина.

Мужчина раздавал прохожим туалетную бумагу

Мужчина раздавал прохожим туалетную бумагу

В руках у прохожего были рулоны со средством первой необходимости.

В комментариях под записью саратовцы пошутили, что незнакомец забыл гречку. А в паблике «Подслушано Саратов» появилось видео, объясняющее, кто же он такой.

Мужчина — КоронаМэн, представитель движения «Недоблогеры». Он называет себя супергероем Саратова, который поможет горожанам «осушить их влажные попки».

Фрик ходит по улицам и раздает туалетную бумагу, ругая молодежь за прогулки вместо самоизоляции. Напомним, об этом ранее говорил губернатор Валерий Радаев и зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов.

Еще одного защищенного от инфекции, но не такого общительного мужчину заметили в районе СХИ в Энгельсе.

На смену маске можно надеть противогаз

На смену маске можно надеть противогаз

Он одет как все: в джинсы, куртку и кепку, однако на лице вместо привычной маски у него противогаз, а на руках — красные резиновые перчатки.

Мнение жителей Энгельса разделились: одни посмеялись над необычным видом прохожего, а другие заметили, что лучше сидеть дома, чем разгуливать по улицам, но если уж вышел — такая защита не помешает.

КоронаМэн в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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