Хроники коронавируса: в Саратовской области зафиксировано уже четыре подтвержденных случая

По последним данным министерства здравоохранения в Саратовской области, 29 марта подтверждены еще два случая заболеваний коронавирусом.

Всего в регионе теперь зафиксированы четыре подтверждения диагноза.

Напомним, первая зараженная жительница Саратова прилетела из Москвы в Саратов 13 марта рейсом SU 1358. Спустя несколько дней, 18 марта, ее госпитализировали как лицо, посетившее страну с неблагополучной ситуацией по заболеванию — Италию.

Окружение больной изолировали, а ее определили в отдельный бокс, назначили противовирусную терапию.

В пятницу, 27 марта, стало известно о второй заболевшей. Женщина вернулась из Европы 17 марта в 7:25 рейсом SU 1356 после визита в Австрию и Германию. Сознательная гражданка сообщила медикам об этом и отправилась на самоизоляцию. При первых симптомах заболевания ее отправили на обследование, родственников обследовали и отправили под наблюдение.

По данным оперативного штаба Саратовской области, двое граждан, у которых подтвердился диагноз на новую инфекцию, тоже посещали недавно зарубежные страны, неблагополучные по коронавирусу.

Все заболевшие до подтверждения диагноза посещали зарубежные страныФото: Дарья Вострикова

Они как положено, отправились на самоизоляцию, болезнь выявили во время планового обследования.

Сейчас они находятся в больнице и лечатся, за их семьями наблюдают врачи, окружение зараженных также обследовали.

Отметим, что в Саратовской области для предотвращения распространения коронавируса действуют ограничительные меры. Закрыты места массового пребывания граждан, организации, ряд мест для торговли. Однако не все хотят соблюдать осторожность, некоторые предприятия все равно пытаются работать. Для исключения этого сотрудники Управления Роспотребнадзора и полиция проводят рейды. Уже выявлены первые нарушители, их 163.

С понедельника правоохранители организуют рейды по улицам и общественным местам, чтобы проверить, как граждане соблюдают режим самоизоляции.

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