2020-03-25T16:46:18+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 27 марта 2020 года по Лоту №1 отменены
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона,открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по Лоту №1,назначенного на 27.03.2020г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 78,3 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1-й надземный, кадастровый номер: 64:43:010130:96, расположенное по адресу: Саратовская область, город Красноармейск, улица Интернациональная, дом № 21;

Объект 2: 21/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 571 +/- 8,39 кв.м., кадастровый номер: 64:43:010130:0012, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Интернациональная, д. 21

Начальная цена Лота №1 – 1 750 000 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 644 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 106 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 175 000 руб.

Шаг аукциона – 87 500 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц,кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием продажи Объектов является передача Объектов Покупателю не позднее «30» июля 2020г.при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов.

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