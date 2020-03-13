2020-03-13T16:39:34+03:00
Общество

Люди слова и дела

Ольга Симонова
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Люди слова и делаЛюди слова и дела
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Заместитель председателя Совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев и работники компании удостоены высоких наград. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 марта. Андрей Гурьев награжден высокой государственной наградой — Орденом Александра Невского — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Этим же Указом медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены работники АО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», — горно-обогатительного комбината в Мурманской области и производства по выпуску минеральных удобрений в Вологодской области. Предприятия в прошлом году отметили свои солидные юбилеи — 50 и 90 лет.

Новая награда — новый этап

Для Андрея Гурьева, который в 2001 году стал родоначальником компании «ФосАгро», Орден Александра Невского — признание заслуг и очередная веха на пути бизнеса и жизни. В марте создатель компании отмечает юбилей. Но о личных юбилеях думать особенно некогда. В следующем году детище по имени «ФосАгро» отмечает два десятка лет. И сегодня компания представляет собой крепкий, здоровый организм, полный сил и стремлений — бизнес с человеческим лицом. И это не фигура речи, а секрет успеха. В компании четко понимают, что сплав молодости и опыта — монолит, а человек — главная ценность компании. Правоту такой философии доказало время. Указ президента, объединивший награды для руководства «ФосАгро» и его работников, говорит, как раз об этом. То, что едино, разделить нельзя.

У добра зеленый цвет

«ФосАгро» сегодня уже не только один из мировых лидеров в производстве фосфорных минеральных удобрений и гарант продовольственной безопасности России, крупнейший поставщик всех видов удобрений на российский рынок.

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста. Ведь и движение «Детям России Образование, Здоровье и Духовность — ДРОЗД», и «ФосАгро-Школа» — это тоже своеобразные витамины роста для будущего поколения жителей нашей страны. И урожай уже есть. Юные спортсмены становятся чемпионами на уровне страны и мира, а на предприятия компании в прошлом году пришли выпускники первого профильного класса. Теперь они дипломированные специалисты.

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста

Поддерживает «ФосАгро» и молодых ученых. Вот уже семь лет по инициативе Андрея Гурьева «ФосАгро» реализует совместный проект с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии «Зеленая химия для жизни». Молодые исследователи в области «зеленой химии» получают серьезную финансовую поддержку «ФосАгро».

Под сенью храма

История Ордена восходит к 1725 году, когда он был учрежден Екатериной I в качестве одной из высших наград Российской империи. Среди наших современников, награжденных этим Орденом, и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И в этом тоже есть свой символ. Семья Гурьевых оказывает постоянную благотворительную помощь в восстановлении и строительстве православных святынь, как в России, так и за рубежом. «ФосАгро» воплощает дореволюционную традицию строительства заводских храмов — в местах работы и отдыха сотрудников «ФосАгро» уже построено 11 православных храмов и часовен. Вот и пример: Свято-Троицкий храм в Балаково за годы сотрудничества с «ФосАгро» будто стер со своего лика следы потерь и помолодел, не утратив при этом своей исторической и архитектурной ценности. Прошлой осенью состоялся обряд освящения восстановленной мозаичной фрески над входом в здание. Архитектор Шехтель, автор проекта храма, наверняка благословил бы перемены 100 лет спустя, как возрождение лучших традиций прошлого.

Будь в теме

За последние пять лет «ФосАгро» нарастила объемы производства минеральных удобрений и кормовых добавок почти в полтора раза — до рекордных 9,5 млн тонн в 2019 году. В модернизацию и расширение производственных мощностей Группы «ФосАгро» с применением наилучших доступных технологий за это время было инвестировано около 200 млрд рублей. При этом компания следует высоким стандартам ведения социально ответственного бизнеса, ежегодно направляя на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей. Ряд из них был инициирован лично Андреем Григорьевичем.

За благотворительность и поддержку инициатив РПЦ Андрей Григорьевич удостоен высоких наград Русской Православной Церкви. В частности, в 2016 году за помощь в восстановлении объектов духовного наследия Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и в связи с 1000-летием присутствия русского монашества на Святой Горе Афон, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил его Орденом Серафима Саровского I степени. Во внимание к помощи РПЦ и в связи с 15-летием основания «ФосАгро», Святейший Патриарх Кирилл в 2016 г. наградил компанию Орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени, а в прошлом году, в год своего 90-летия, ГОК «Апатит» был награжден Орденом Славы и чести II степени.

За благотворительность и поддержку инициатив РПЦ Андрей Григорьевич Гурьев удостоен высоких наград Русской Православной Церкви. Фото Владимира Сонина

За благотворительность и поддержку инициатив РПЦ Андрей Григорьевич Гурьев удостоен высоких наград Русской Православной Церкви. Фото Владимира Сонина

ИСТОЧНИК KP.RU

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