Люди слова и дела

Заместитель председателя Совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев и работники компании удостоены высоких наград. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 марта. Андрей Гурьев награжден высокой государственной наградой — Орденом Александра Невского — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Этим же Указом медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены работники АО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», — горно-обогатительного комбината в Мурманской области и производства по выпуску минеральных удобрений в Вологодской области. Предприятия в прошлом году отметили свои солидные юбилеи — 50 и 90 лет.

Новая награда — новый этап

Для Андрея Гурьева, который в 2001 году стал родоначальником компании «ФосАгро», Орден Александра Невского — признание заслуг и очередная веха на пути бизнеса и жизни. В марте создатель компании отмечает юбилей. Но о личных юбилеях думать особенно некогда. В следующем году детище по имени «ФосАгро» отмечает два десятка лет. И сегодня компания представляет собой крепкий, здоровый организм, полный сил и стремлений — бизнес с человеческим лицом. И это не фигура речи, а секрет успеха. В компании четко понимают, что сплав молодости и опыта — монолит, а человек — главная ценность компании. Правоту такой философии доказало время. Указ президента, объединивший награды для руководства «ФосАгро» и его работников, говорит, как раз об этом. То, что едино, разделить нельзя.

У добра зеленый цвет

«ФосАгро» сегодня уже не только один из мировых лидеров в производстве фосфорных минеральных удобрений и гарант продовольственной безопасности России, крупнейший поставщик всех видов удобрений на российский рынок.

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста. Ведь и движение «Детям России Образование, Здоровье и Духовность — ДРОЗД», и «ФосАгро-Школа» — это тоже своеобразные витамины роста для будущего поколения жителей нашей страны. И урожай уже есть. Юные спортсмены становятся чемпионами на уровне страны и мира, а на предприятия компании в прошлом году пришли выпускники первого профильного класса. Теперь они дипломированные специалисты.

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста

Поддерживает «ФосАгро» и молодых ученых. Вот уже семь лет по инициативе Андрея Гурьева «ФосАгро» реализует совместный проект с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии «Зеленая химия для жизни». Молодые исследователи в области «зеленой химии» получают серьезную финансовую поддержку «ФосАгро».

Под сенью храма

История Ордена восходит к 1725 году, когда он был учрежден Екатериной I в качестве одной из высших наград Российской империи. Среди наших современников, награжденных этим Орденом, и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И в этом тоже есть свой символ. Семья Гурьевых оказывает постоянную благотворительную помощь в восстановлении и строительстве православных святынь, как в России, так и за рубежом. «ФосАгро» воплощает дореволюционную традицию строительства заводских храмов — в местах работы и отдыха сотрудников «ФосАгро» уже построено 11 православных храмов и часовен. Вот и пример: Свято-Троицкий храм в Балаково за годы сотрудничества с «ФосАгро» будто стер со своего лика следы потерь и помолодел, не утратив при этом своей исторической и архитектурной ценности. Прошлой осенью состоялся обряд освящения восстановленной мозаичной фрески над входом в здание. Архитектор Шехтель, автор проекта храма, наверняка благословил бы перемены 100 лет спустя, как возрождение лучших традиций прошлого.

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За последние пять лет «ФосАгро» нарастила объемы производства минеральных удобрений и кормовых добавок почти в полтора раза — до рекордных 9,5 млн тонн в 2019 году. В модернизацию и расширение производственных мощностей Группы «ФосАгро» с применением наилучших доступных технологий за это время было инвестировано около 200 млрд рублей. При этом компания следует высоким стандартам ведения социально ответственного бизнеса, ежегодно направляя на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей. Ряд из них был инициирован лично Андреем Григорьевичем.

За благотворительность и поддержку инициатив РПЦ Андрей Григорьевич удостоен высоких наград Русской Православной Церкви. В частности, в 2016 году за помощь в восстановлении объектов духовного наследия Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и в связи с 1000-летием присутствия русского монашества на Святой Горе Афон, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил его Орденом Серафима Саровского I степени. Во внимание к помощи РПЦ и в связи с 15-летием основания «ФосАгро», Святейший Патриарх Кирилл в 2016 г. наградил компанию Орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени, а в прошлом году, в год своего 90-летия, ГОК «Апатит» был награжден Орденом Славы и чести II степени.