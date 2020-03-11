Война, которую нельзя забыть

События Великой Отечественной войны до сих пор будоражат память миллионов людей. Четырехлетний ужас забрал жизни тысяч саратовцев, а выжившим оставил кровавые воспоминания.

Александр Бугаков, внук ветерана Николая Алексеевича Прохорова, рассказал «Комсомолке» о своем дедушке. По словам Александра, ветеран особо не рассказывал о войне, но некоторые подробности фронтовой жизни он передал детям и внукам.

В семье Прохоровых было три сына: Иван, Михаил и Николай. К началу войны младший, Коля, окончил 10 классов, а в марте 1942 года, вслед за Иваном, отправился на фронт. К тому времени в селе Альшанка Екатериновского района практически не осталось взрослых мужчин, и все тяготы военного времени легли на плечи женщин, подростков и детей.

Николая Алексеевича распределили в 110-й Гвардейский стрелковый полк 58-й Гвардейской стрелковой дивизии юго-западного фронта. Герой рассказывал потомкам, что после поражения немцев на Курской дуге летом 1943 года бои на фронтах были особенно ожесточенными. Отступая, фашисты оставляли после себя разрушенные города, безлюдные, выжженные села и деревни.

- В сентябре, в боях за освобождение Украины, у города Изюм Харьковской области, мой дед получил тяжелые ранения в ногу. Целые сутки он пролежал на поле боя - немцы пулеметным огнем не давали санитарам забрать раненых. Вследствие этого у бойца развилась гангрена и ногу пришлось ампутировать, - пересказывает внук воспоминания дедушки.

Лишившись ноги, Николай Алексеевич получил инвалидность и в 1944-м вернулся в родное село Альшанка. А через год домой пришло известие, что его брат Иван ранен и находится на лечении в украинском госпитале в Краснодоне. Сам будучи инвалидом, ветеран около двух недель добирался до места назначения, но не успел. По приезде ему сообщили, что Иван скончался накануне.

Николай Алексеевич рассказывал, что после объявления Победы в Альшанку вернулись единицы, более 600 человек остались на полях сражений. А брата-героя Михаила объявили без вести пропавшим.

Николай Алексеевич награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Германией». В мирное время фронтовик трудился в колхозе и воспитывал троих детей.

- К сожалению, его уже нет в живых, но мы храним память о нем в своей семье, - с грустью произносит внук.

С каждым годом уходят люди, которые подарили нам мирное небо над головой. Уже семь с половиной десятилетий отделяет нас от того страшного времени.

Уходит поколение, вынесшее тяготы Великой Отечественной войны, но мы - третье поколение воинов-победителей. Забыть нельзя. Помнить вечно.