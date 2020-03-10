Житель Саратова Геннадий Липидин, бывший преподаватель, предоставил «Комсомольской правде» - Саратов» фрагменты документальной книги «Дивизия военного времени».

Ее героями являются простые солдаты и офицеры 350-й стрелковой дивизии. Книга написана на основе воспоминаний, писем и рассказов ветеранов, а также документов из архивов. Автор выражает огромную благодарность родственникам ветеранов и, особенно, бывшему разведчику, капитану Михаилу Дементьеву за предоставленные личные письма и фотографии.

350-я стрелковая дивизия формировалась на территории Аткарского района в самом начале Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года она более чем на 70% состояла из солдат, сержантов и офицеров, призванных из сел и городов нашей области. За две недели в саратовские военкоматы поступило свыше 22 тысяч заявлений от добровольцев, а всего за годы войны на фронт ушли более 500 тысяч земляков.

Дивизия прошла долгий боевой путь от Подмосковья до Берлина и Праги. 22 героя, более трех тысяч орденоносцев прославили наш край.

Формирование шло по сокращенному штатному расписанию, разработанному в начале войны. В состав дивизии входили: управление дивизии, 1176, 1178, 1180-й стрелковые полки, 917-й артиллерийский полк, учебная рота, 416-я отдельная разведывательная рота, 474-й отдельный саперный батальон, 286-я отдельная рота связи (с октября 1944 года 805-й отдельный батальон связи), 432-я химическая рота, 469-я рота подвоза, 208-я полевая армейская хлебопекарня, 439-й медико-санитарный батальон и 776-й ветеринарный лазарет.

Работа проходила в сложных условиях из-за неудачного для нашей армии и страны начального периода войны. Отсутствовала материально-техническая база, не было заранее подготовленных запасов обмундирования, оружия. Но все, кто пришел для создания 350-й дивизии, обладали одним самым наиважнейшим качеством - отдать все, что от них зависело, даже жизнь во имя своей Родины, защиты своего Отечества и разгрома злейшего врага. Среди них были и те, кто уже сражался в годы гражданской войны и интервенции.

- В 1176-м стрелковом полку много участников гражданской войны, которые взяли обязательство в кратчайший срок изучить новую для них военную технику и в бою быть примером для молодых бойцов. Они заявили: «Драться мы умеем, нам не привыкать бить немцев, мы их уже били и будем бить. Не для того завоевывали мы свободу, чтобы снова дать поработить себя подлым фашистским гадам», - докладывал начальник политотдела дивизии, старший батальонный комиссар Андрей Гринюк начальнику Политуправления Приволжского военного округа.

В 917-й полк прибыла в конце августа группа скоростных лейтенантов-артиллеристов. Принимал строй подтянутый, высокий и приятный на внешность капитан-артиллерист с орденом Красного Знамени на груди, который представился: «Капитан Знаменский Андрей Андреевич, временно исполняющий обязанности командира полка».

Прибыл из штаба Приволжского военного округа и вступил в должность командира дивизии полковник Петр Авдеенко, опытный и знающий свое дело командир. Он подготовил дивизию и повел ее в первый бой, пройдя с боями более 400 км от Чернавы Рязанской области до Волхова Орловской области. На его плечи легла вся тяжесть боевого становления нового соединения, впервые вступившего в бой в контрнаступлении под Москвой 6 декабря 1941 года с хорошо вооруженным и сильным противником. Полковник Петр Авдеенко командовал дивизией до марта 1942 года. Впоследствии он дослужился до командира корпуса, стал генералом. В 1943 году, в Киевской наступательной операции 1-го Украинского фронта, командовал 51-м стрелковым корпусом 38-й армии. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, ему присвоено звание Героя Советского Союза.

439-й медико-санитарный батальон формировали и руководили им в первых боях командир батальона, военврач первого ранга Птицын, комиссар батальона Шестов. Медики в мирное время выполняли самую гуманную и благородную работу - заботились о здоровье, боролись с болезнями. Многие из них имели богатый опыт работы в медицине, а другие пришли после учебы в высших и средних медицинских учебных заведениях и не имели практического опыта. Однако все они в труднейших условиях боевой обстановки, под артиллерийским огнем и при налетах авиации противника оказывали помощь раненым, организовывали и осуществляли их эвакуацию в тыл. За период боевых действий дивизии личный состав медико-санитарного батальона спас нескольким десяткам тысяч воинов жизнь. А после Победы вернулись в свой родной край, к своим родным и близким, к любимому делу.

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Среди тех, кто вошел в состав дивизии: лейтенант Шабанский, болгарин, нашедший в нашей стране свою вторую родину; лейтенант Тиеф - волжанин из Куйбышева. Героический путь пройдут они оба (Шабанский будет схвачен фашистами и зверски убит). Капитан Чудинов, бывший офицер старой русской армии, в 1918 году перешел на сторону советской власти и участвовал в боях во время гражданской войны и интервенции.

Прибывали на формирование соединения труженики городов и сел Саратовской области - колхозники, рабочие совхозов и промышленных предприятий, интеллигенция городов и сел, партийные и советские работники.

При этом на вооружение дивизии поступала устаревшая техника, и в недостаточном количестве. Основным оружием была винтовка.

- Боевой техники нет, нет материальной части артиллерии, артиллерийских приборов и средств связи, а обучать личный состав надо и даже слаживать подразделения. Времени у нас будет в обрез. Надо торопиться. Фронту нужны резервы. Готовьте хотя бы примитивные макеты орудий, приборов, стрелкового оружия. Чертите, как можете, различные схемы и привлекайте для этой цели бойцов. Среди них есть грамотные и способные для этого дела. Нужно только мобилизовать. Оборудуйте миниатюрные полигоны, учитесь сами и учите артиллерийскому мастерству солдат, - приказал тогда капитан Знаменский.

Особенно не хватало средств связи.

- Все мысли, наши помыслы и устремления были направлены на то, чтобы в первом же бою добыть средства связи у противника. Наши мечты сбылись. В боях за Чернаву, Урусово и Солодилово эти средства были добыты у противника. Как говорится, из рук врага вырвали в бою кабель, телефонные аппараты и другое имущество связи, загрузили связью весь транспорт подразделении управления и связи, делились этим по-братски между собой и соседями. На первое время со средствами связи можно было мириться, а в скорости на фронт стало поступать достаточное количество всего необходимого, - вспоминал позже Михаил Дементьев.

В сложных условиях, без учебно-материальной базы, соответствующей боевой техники и вооружения, еще с самого первого дня формирования началась планомерная и целенаправленная учеба личного состава. Энтузиасты и инициативные командиры взяли в свои руки подготовку воинов для решения огневых задач. Готовились огневые расчеты в выполнении огневых задач при стрельбе прямой наводкой по танкам и другим целям. Большое внимание обращалось на тактико-строевые занятия с батареями и дивизионами для их боевого слаживания и действий артиллерийских подразделений в различных видах боя, днем и ночью.

Напряженно занимались боевым слаживанием стрелковых подразделений, обучением стрелковым упражнениям из личного оружия. Солдатам это давалось тяжело после мирного труда в поле по выращиванию хлеба, у заводского станка. Однако личный состав упорно овладевал боевым мастерством. К 1 октября 1941 года из 4083 человек, стрелявших из винтовки, выполнили упражнение 68,6%.

Провели боевые стрельбы артиллерийские подразделения стрелковых полков и артиллерийский полк. Стрельбы проводились как учебно-боевые, на которые было выделено ограниченное количество боеприпасов. В артиллерийском полку выполняли боевые стрельбы только командиры батарей. Экономили боеприпасы для боя, стрельбы по фашистским захватчикам.

Были попытки в ходе индивидуальных стрельб сосредоточить огонь дивизионами. Для этой цели выделялось по два снаряда на батарею. К этому важному элементу боевой подготовки и слаживанию подразделений и части - управлению огнем дивизиона и артиллерийской группы - артиллерийский полк не был готов. Причин для этого имелось много: сжатые сроки формирования и подготовки, сложные условия формирования, отсутствие элементарной базы, соответствующей техники, приборов управления, средств связи, топографических карт района и многого другого. Не был к этому готов и командный состав полка.

Все это осталось для реального боя. Артиллеристы учились мастерству управления огнем во время сражений. Впоследствии они станут признанными мастерами своего дела и прославят не только свой полк, но и всю 350-ю дивизию, внесут достойный вклад советской артиллерии - «бога войны» - в Победу в Великой Оте-чественной войне.

Продолжение следует...