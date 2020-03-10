2020-03-10T16:09:06+03:00
Происшествия

На 8 марта в Саратовской области спалили 111-летний объект культурного наследия

С 2001 года здание ждало историко-культурную экспертизу, но дождалось пьяную компанию с сигаретами [фото, видео]
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111-летняя мельница сгорела вечером 8 марта. Фото очевидцев111-летняя мельница сгорела вечером 8 марта. Фото очевидцев
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В поселке Елшанка Саратовской области на улице Школьная в минувшие выходные сгорела 111-летняя мельница. Как выяснилось, здание являлось вновь выявленным объектом культурного наследия и числилось в реестре областного Управления по охране культурного наследия под названием «Мельница, 1909 г.»

Мельница была построена в 1909 году. Фото очевидцев

Мельница была построена в 1909 году. Фото очевидцев

- Будем выезжать на осмотр, фотофиксацию. В случае необходимости обратимся в правоохранительные органы для установления лиц, совершивших правонарушение.

Это объект является выявленным с 2001 года. Это промежуточный статус до того момента, пока здание не пройдет историко-культурную экспертизу и не подтвердится его значение. Только после этого он приобретает статус регионального значения, федерального или муниципального. Мельница в Елшанке на сегодняшний день пока не была исследована и не имела достаточного описания, предмета охраны, — пояснили «КП-Саратов» в Управлении по охране культурного наследия.

В МЧС сообщили, что 8 марта пятеро пожарных тушили горящее здание мельницы на 200 кв. м более трех часов.

Пожар тушили более трех часов. Фото очевидцев

Пожар тушили более трех часов. Фото очевидцев

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Неофициально очевидцы пожара сообщили «КП-Саратов», что причиной возгорания стала пьяная компания, которая отмечала там Международный женский день.

В селе Елшанка сгорело здание старинной мельницы.

Это не первая старинная мельница, сгоревшая в регионе за последнее время. В ноябре 2019 года пожар уничтожил 300 кв. м мельницы в селе Константиновка Саратовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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