2020-03-10T12:05:50+03:00
Общество

В пресс-центре «Комсомолки» саратовцам расскажут о борьбе с наркопреступностью

Пройдет конференция с участием сотрудников УМВД России по Саратову
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Профилактические мероприятия и борьба с наркопреступностью на территории Саратова.

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11 марта 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников УМВД России по Саратову на тему: «Профилактические мероприятия и борьба с наркопреступностью на территории города Саратова».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Миронов Василий Васильевич — начальник ОНК УМВД России по Саратову, подполковник полиции;

Лоскутов Павел Николаевич — заместитель начальника ОНК УМВД России по Саратову, майор полиции;

Арсентьев Александр Анатольевич — старший инспектор ОУУПиПДН УМВД России по Саратову, майор полиции.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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