2020-03-08T23:11:02+03:00
Происшествия

«Столб света поднялся на высоту пятиэтажки»: На набережной Энгельса горело неизвестное вещество

Бетон набережной проплавился на несколько метров [фото, видео]
Екатерина Семенова
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На набережной Энгельса полыхали химикаты. Фото очевидцаНа набережной Энгельса полыхали химикаты. Фото очевидца
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Вечером в Энгельсе Саратовской области произошел необычный пожар.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, представившийся Михаилом, ЧП случилось напротив дома №6 по улице Астраханская, на набережной.

Около 21:20 там произошла вспышка, и столб света и дыма поднялся, по описанию очевидца, на высоту примерно пятиэтажного дома.

Столб света и дыма поднялся на несколько метров. Видео очевидца.

- Побежал сразу на место. Внизу прямо у самой воды на дамбе ярким белым пламенем горело какое-то непознанное вещество ярко-белым светом, как сварка, и так же слепило. Очевидцы попытались затушить, сбросив это «нечто» в Волгу, но вещество при контакте с водой спровоцировало взрыв и вспышку света на несколько десятков метров. При контакте с любым предметом происходил взрыв – рассказал Михаил.

На месте работали пожарные и полиция. Видео очевидца.

Свидетели произошедшего вызвали пожарных и полицию. Через восемь минут приехали два расчета МЧС, и следом наряд полиции. По словам пожарных, могло гореть какое-то химическое вещество – фосфор или магний. Его удалось затушить, только сбросив в Волгу. Однако потухло оно не сразу, а еще несколько раз взорвалось, разбрасывая снопы искр даже на воде.

Пожарные предположили, что мог гореть фосфор или магний. Видео очевидца.

В общей сложности горение длилось около часа. При этом ряд свидетелей сообщили, что якобы до начала пожара видели двух парней, которые оставили на этом месте некий пакет.

- Именно в этом месте у местных находится пляжик. Бетон прожгло на несколько сантиметров – проплавило. Пламя было разных цветов от белого до желтого и синего, – описал Михаил.

Горели химикаты на набережной. Видео очевидца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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