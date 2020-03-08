«Столб света поднялся на высоту пятиэтажки»: На набережной Энгельса горело неизвестное вещество

Вечером в Энгельсе Саратовской области произошел необычный пожар.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, представившийся Михаилом, ЧП случилось напротив дома №6 по улице Астраханская, на набережной.

Около 21:20 там произошла вспышка, и столб света и дыма поднялся, по описанию очевидца, на высоту примерно пятиэтажного дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765345" frameborder="0"></iframe> Столб света и дыма поднялся на несколько метров. Видео очевидца.

- Побежал сразу на место. Внизу прямо у самой воды на дамбе ярким белым пламенем горело какое-то непознанное вещество ярко-белым светом, как сварка, и так же слепило. Очевидцы попытались затушить, сбросив это «нечто» в Волгу, но вещество при контакте с водой спровоцировало взрыв и вспышку света на несколько десятков метров. При контакте с любым предметом происходил взрыв – рассказал Михаил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765342" frameborder="0"></iframe> На месте работали пожарные и полиция. Видео очевидца.

Свидетели произошедшего вызвали пожарных и полицию. Через восемь минут приехали два расчета МЧС, и следом наряд полиции. По словам пожарных, могло гореть какое-то химическое вещество – фосфор или магний. Его удалось затушить, только сбросив в Волгу. Однако потухло оно не сразу, а еще несколько раз взорвалось, разбрасывая снопы искр даже на воде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765344" frameborder="0"></iframe> Пожарные предположили, что мог гореть фосфор или магний. Видео очевидца.

В общей сложности горение длилось около часа. При этом ряд свидетелей сообщили, что якобы до начала пожара видели двух парней, которые оставили на этом месте некий пакет.

- Именно в этом месте у местных находится пляжик. Бетон прожгло на несколько сантиметров – проплавило. Пламя было разных цветов от белого до желтого и синего, – описал Михаил.