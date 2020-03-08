2020-03-08T21:55:45+03:00
Происшествия

В селе под Саратовом пьяная компания спалила вековую мельницу

Здание полыхало несколько часов [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Здание простояло больше века. Фото очевидцаЗдание простояло больше века. Фото очевидца
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Компания молодых людей могла случайно спалить заброшенную мельницу села Елшанка в Воскресенском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, пожар начался 8 марта около семи вечера. Местные жители рассказали, что якобы непосредственно перед этим внутри собралась нетрезвая компания, которая и могла бросить непотушенный окурок.

Здание выгорело за несколько часов. Фото очевидца

Здание выгорело за несколько часов. Фото очевидца

Так же очевидцы отметили, что хотя пожарные и прибыли, но выждали, когда мельница прогорит, прежде чем приступить к тушению.

В селе Елшанка сгорело здание старинной мельницы.

Мельница была построена в 1909 году и до сегодняшнего вечера являлась одним из двух зданий, сохранявших исторический облик.

Так выглядела мельница еще недавно. Фото портала "Туристический Саратов"

Так выглядела мельница еще недавно. Фото портала "Туристический Саратов"

- Здание имеет три этажа и большой подвал, который, к сожалению, заполняется мусором. Сохранились лишь стены и часть перекрытий. И актуальная табличка «Не курить!». Находиться внутри довольно опасно. Прочность конструкций весьма сомнительна. Снаружи здание ещё сохранило своё величие. Это здание заброшено уже много лет и постепенно разрушается. Возможно, через несколько лет его признают опасным и снесут и не будет еще одного яркого представителя промышленной архитектуры начала двадцатого века, – сообщает портал «Туристический Саратов».

Внутри висела табличка "Не курить!". Фото портала "Туристический Саратов"

Внутри висела табличка "Не курить!". Фото портала "Туристический Саратов"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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