Они приближали Победу

Об участнике Великой Отечественной войны, красноармейце Никифоре Епифановиче Горшенине, «Комсомолке» рассказала дочь ветерана.

Немного осталось в живых участников Великой Отечественной войны. Вот и мой отец умер в 2007 году. До последних дней он сохранил ясный ум, помогал мне по хозяйству, занимался с внуками.

Его боевой путь начался сразу после призыва в ряды РККА в январе 1943 года. Призывался молодой паренек из деревни Ольшанка Екатерининского района Саратовской области. На фронте был сначала подносчиком снарядов пулеметной роты, а позже автоматчиком.

Первую медаль «За отвагу» Никифор получил в марте 1944 года за мужество, проявленное в бою в районе деревни Рублево Лиозненского района Витебской области. Рискуя своей жизнью, боец обеспечивал боеприпасами станковые пулеметы, находившиеся на огневых позициях. В марте 1944 года Никифор Епифанович был дважды ранен. Сначала в правую ногу, а затем в левое плечо. Подлечившись, солдат вернулся в свою часть.

Начав боевой путь в Белоруссии, отец продолжал участвовать в боях в Прибалтике. Дошел до Кенигсберга. 23 июня 1944 года был в очередной раз ранен. Теперь в правое плечо. Получил контузию, очень повлиявшую на зрение. 18 мая 1945 года Никифор Епифанович награжден второй медалью «За отвагу».

В запас был уволен в сентябре 1945 года. С фронта возвращался поездом. Недалеко от Саратова эшелон остановился на сутки в ожидании подвижного состава. Устав ждать, Никифор с другом отправились домой пешком. А там его ждала радостная и одновременно горькая встреча с матерью и сестрой. Радостная от того, что вернулся, а печальная потому, что отец и брат погибли на фронте.

Началась мирная жизнь. Никифор познакомился с девушкой, которая стала его женой. Она работала трактористкой в колхозе. У молодой пары появились на свет трое детей: две дочери и сын. В 1974 году семья переехала в Саратов. Никифор устроился работать столяром в типографию при фабрике, занимавшейся изготовлением карт для советской армии. Работал до пенсии. Контузия и старые раны давали о себе знать.

Доброжелательный, отзывчивый и общительный, Никифор Епифанович снискал уважение у всех соседей и любовь своих близких. Внуки и правнуки обожали его. Кусочек сахара из рук деда был у них любимым лакомством.

Но никогда не рассказывал отец о войне, пережитом ужасе и страшных боях, в которых гибли его товарищи. Он щадил нас, а я обижалась, что он избегал этих разговоров. Ведь отцу было чем гордиться. У него две главные солдатские медали «За отвагу», орден Отечественной войны и множество юбилейных медалей.

Умер папа, но никогда не исчезнет память о нем в наших сердцах.