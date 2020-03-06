2020-03-06T15:37:19+03:00
Общество

«Что может быть лучше бесплатного порно?»: Неизвестные рекламировали проституток и секс-шоп на сайтах саратовских министерств

После скандала чиновники удалили компрометирующие страницы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сайт Минсоцразвития предлагал проституток.Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской областиСайт Минсоцразвития предлагал проституток.Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области
Изменить размер текста:

На сайтах саратовских министерств была обнаружена реклама порнографии и интимных услуг.

Такие ссылки появились на порталах Минсоцразвития и Минобразования.

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

В разделе «Форум» на сайте Минсоцразвития была замечена «реклама лучшего порно» и предложения заказать проституток. Причем пользователи могли размещать свои объявления.

- Что может быть лучше бесплатного порно? Только огромное количество бесплатного порно, — гласит, например, одно из объявлений.

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

Министерство образования предлагает посетить «магазин для взрослых».

- Любые развлечения для воплощения ваших интимных фантазий, — говорится в рекламном объявлении интим-магазина.

Скриншот с сайта министерства образования Саратовской области

Скриншот с сайта министерства образования Саратовской области

После того как информация со скриншотами распространилась в СМИ, чиновники удалили компрометирующие страницы.

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

- В настоящее время проводится полный анализ всех публикаций в разделе «Интерактивные сервисы». Весь недопустимый контент удален администратором сайта, а ссылки будут перенаправлены в Управление Роскомнадзора Саратовской области. Напомним, что ведомство не несет ответственности за информацию, опубликованную посетителями форума. Интерактивные сервисы созданы, в первую очередь, для общения посетителей сайта по направлениям деятельности министерства, — официально ответили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Саратове адвоката посадили на три года за мошенничество на миллион рублей
В Саратове пройдут субботние сельхозярмарки
Дольщиков здания в центре Саратова взяла под крыло Татьяна Касаева
Саратов входит в топ-30 «голодных» регионов России
Отключена холодная вода в Заводском районе
У проекта по ремонту тротуаров в Саратове появился сайт
На СЭПО могут начать выпускать медицинские холодильники
Минэкономразвития Саратовской области: Средняя зарплата в регионе за 2019 год превысила 30 тыс. рублей
За присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» выступают 109 тыс. горожан
Многодетной сотруднице Приволжской железной дороги вручили награду от Союза женщин России
График работы «Почты России» в праздничные дни 8 марта
На пожаре в Петровском районе погиб пенсионер
В Саратове мужчина пообещал помочь виновнику ДТП избежать наказания за 2,8 млн рублей
Пять улиц в Саратове почти на сутки останутся без воды
В Питерке горел деревянный дом
В «Единой России» уверены, что «народный бюджет» позволит развивать инициативу жителей на местах
Пропавший в Саратове Дмитрий Темников найден
Депутат поздравила ветеранов-медиков с Международным женским днем
В Президентской академии обучат компьютерной грамотности 200 пенсионеров
В Саратове полыхал дом на 8-й Нагорной улице
На голосование по поправкам в Конституцию намерены пойти 67% россиян
Работникам организации в Ленинском районе выплатили более 600 тыс. рублей долгов по зарплате