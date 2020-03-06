«Что может быть лучше бесплатного порно?»: Неизвестные рекламировали проституток и секс-шоп на сайтах саратовских министерств

На сайтах саратовских министерств была обнаружена реклама порнографии и интимных услуг.

Такие ссылки появились на порталах Минсоцразвития и Минобразования.

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

В разделе «Форум» на сайте Минсоцразвития была замечена «реклама лучшего порно» и предложения заказать проституток. Причем пользователи могли размещать свои объявления.

- Что может быть лучше бесплатного порно? Только огромное количество бесплатного порно, — гласит, например, одно из объявлений.

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

Министерство образования предлагает посетить «магазин для взрослых».

- Любые развлечения для воплощения ваших интимных фантазий, — говорится в рекламном объявлении интим-магазина.

Скриншот с сайта министерства образования Саратовской области

После того как информация со скриншотами распространилась в СМИ, чиновники удалили компрометирующие страницы.

Скриншот с сайта министерства социального развития Саратовской области

- В настоящее время проводится полный анализ всех публикаций в разделе «Интерактивные сервисы». Весь недопустимый контент удален администратором сайта, а ссылки будут перенаправлены в Управление Роскомнадзора Саратовской области. Напомним, что ведомство не несет ответственности за информацию, опубликованную посетителями форума. Интерактивные сервисы созданы, в первую очередь, для общения посетителей сайта по направлениям деятельности министерства, — официально ответили в министерстве.