Женское ли дело - война?

Представительницы прекрасного пола трудились без сна сутки напролет наравне с мужчинами.

О подвиге женщин во время Великой Отечественной войны говорили и писали многие. Долг перед Родиной был превыше материнских чувств, и героиня нашей публикации тоже не осталась в стороне в то тяжелое для страны время. Сын Александры Павловны Щуриной поделился, как его мама приняла непростое решение и отправилась на фронт.

- Ее призвали на третий день после объявления войны в составе медперсонала. Так в один год от роду я остался на попечении бабушки, - вспоминает Юрий. Александра Павловна была уверена - ей есть чем помочь своей стране.

Так юная медсестра отправилась из села Куриловка Вольского района по распределению сначала в Саратов, где прошла соответствующую подготовку. Первое боевое крещение она с другими медиками получила в товарном вагоне, где уже были убитые и раненые солдаты. В этом вагоне их направили на фронт. В Гомеле поезд разгрузили и сформировали 125-й полевой передвижной госпиталь, где принимали раненых с передовой линии.

По словам ее сына, Александра Павловна до последнего дня помнила первых прибывших в госпиталь солдат. Их было около 300 тысяч человек. Медики трудились днем и ночью не покладая рук. Там же раненых и оперировали, а затем отравляли на машинах на вокзал, откуда перевозили в тыл на поезде.

- Мать вспоминала, как однажды на ее глазах взорвался поезд, в который только что погрузили раненых бойцов, - рассказывает о пережитых матерью ужасах сын Александры Павловны.

За годы войны младший лейтенант Щурина не только помогала оперировать солдат, но и подменяла фельдшеров в полку, служила в пулеметном батальоне. Боевая сестра никогда не слышала от сослуживцев: «Я устал, не могу, не буду». Все четко понимали, что если не они, то никто не спасет Родину. Порой медицинская бригада работала без сна несколько суток, удавалось поспать по очереди минут десять. А потом вновь приходилось спасать жизни.

Передвигался госпиталь только по ночам, а днем медики устраивали привал. Однажды Александра Павловна крепко уснула, когда они остановились у леса под Москвой. Выстрелы должны были стать сигналом к дальнейшему передвижению, однако медсестра их не услышала и отстала от госпиталя. Тогда ей пришлось самой добираться до своих. Ей повезло, что она не попалась немцам, которые неподалеку устанавливали боевые орудия. Спустя некоторое время Щурина наткнулась на бывшую полевую кухню, где встретила свою напарницу и шофера. Трое суток они все вместе искали свой госпиталь под Москвой и застали его почти на передовой.

Иногда Александра присылала письма домой, в которых рассказывала об ужасных событиях на фронте. Хотя письмами это было трудно назвать, скорее записки на отрывках газетных или журнальных листов, где сверху или сбоку помещалось по два-три предложения. Кроме того, она часто писала своему мужу Николаю, который служил в морском пограничном отряде НКВД. Каждое свое письмо она начинала словами: «Милый Коленька», однако ответа почти никогда не получала.

На центральной линии фронта Александру ранило и дважды контузило, от чего у девушки ухудшились зрение и слух.

На Курской дуге госпиталь Щуриной отправили лечить больных тифом. Многие медработники заразились от пациентов, в том числе и наша героиня, и сами заняли больничные койки. Александра поборола болезнь за 18 дней и сразу же ринулась спасать вновь прибывавших солдат.

Под конец кровавых лет медсестра в составе госпиталя попала в Берлин. Там ее поразило большое количество русских пленных, которых они с напарницами осматривали перед отправкой на Родину. Александра особенно запомнила Имперскую канцелярию Гитлера, где на стенах висели картины с изображением обнаженных женщин. Также были роскошные огромные залы с двумя хрустальными елками. Там она сфотографировалась с головой немецкого вождя, отбитой от статуи. К сожалению, снимок не дошел до наших дней, а взятый со стола Гитлера журнал землячка пустила на письма родным.

После окончания войны Александра Павловна вернулась в родное село к сыну и матери. Оттуда она отправилась в Шиханы, где потом стала работать старшей хирургической сестрой в местном госпитале. В 1947 году с войны вернулся муж героини, Николай. Вместе они прожили 32 года мирного времени. Затем раны, полученные Николаем во время боевых сражений, дали о себе знать. И Александра осталась без него.

Юрий вспоминает свою мать как человека боевого и строгого. Каждое ее слово подкреплялось действием, поэтому вовсе неудивительно, что такая сильная духом женщина пошла защищать страну. Александра Павловна сохранила жизнь своему сыну и миллионам других людей во время нападения фашистов. Ни на минуту нельзя забывать таких героических людей, вынесших на своих плечах бремя военного времени.

Фото - семейный архив