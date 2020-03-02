2020-03-02T13:26:25+03:00
Общество

Земляки-победители: Красноармеец Павел Егорович Кравцов

Максим КУЗНЕЦОВ, глава МО «город Вольск»
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Павел Кравцов прошел всю войну. Максим Кузнецов хранит память о прадеде-герое.Павел Кравцов прошел всю войну. Максим Кузнецов хранит память о прадеде-герое.
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В этом небольшом материале я хочу рассказать о своем прадедушке, Кравцове Павле Егоровиче, 1914 года рождения.

Павел Егорович - уроженец села Маянга Николаевского уезда Самарской губернии (сегодня - с. Маянга, Балаковский район). Родился он в крестьянской семье, окончил восемь классов сельской школы. Ушел на фронт в первые месяцы войны из своего родного села. Воевал на Ленинградском фронте. Был водителем командира батальона. В 1943 году получил ранение и был госпитализирован. После госпитализации вернулся в свою часть и продолжил воевать. Домой вернулся весной 1946 года, остаток жизни проработал председателем колхоза «Знамя коммунизма» в селе Маянга.

Прадед не считал свою жизнь подвигом. Он отдал Победе все, что мог, и даже больше. И в мирное время он добросовестно трудился, поднимая свою родную землю из руин. Ни на фронте, ни в послевоенное время Павел Егорович ничем не запятнал свое гордое имя. Я считаю, что мы должны не только помнить имена и подвиги участников той страшной войны, но и совершать вдвое больше добрых дел за тех, кто не успел их сделать, положил свои жизни в боях за Родину.

75 лет нет войны, участников которой становится все меньше и меньше с каждым годом. Что мы, правнуки, можем сделать для них? Уважать, оберегать, помогать тем, кто рядом. И свято чтить память ушедших, чтобы слава их подвигов не меркла в веках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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