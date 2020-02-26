Маска преткновения

В дискуссии на тему «Вирусные угрозы для населения - 2020: как защититься» приняли участие представители министерства здравоохранения Саратовской области, врачи, представители общественности, журналисты.

В первую очередь, на «круглом столе» обсудили ситуацию с гриппом и ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, а также связанные с ними угрозы и методы профилактики заболевания. Затронули и ситуацию с медицинскими масками: из-за повышенного спроса на них во многих аптеках и интернет-магазинах эти средства попросту исчезли, в других продаются по заметно завышенной цене.

Открыли дискуссию представители областного Роспотребнадзора, которые рассказали про заболеваемость в регионе в целом. Заместитель руководителя ведомства Надежда Матвеева пояснила, что в целом сегодня эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен. Однако если рассмотреть отдельно детскую группу населения, здесь уровень заболеваемости заметно ниже. Сказался карантин, действующий до этого практически по всей Саратовской области на протяжении двух недель. В настоящее время дети учатся (кроме первоклассников, у которых идут каникулы), однако специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг уровня заболеваемости, чтобы среагировать на любые изменения.

Что касается коронавирусной инфекции, то, как подчеркнула Надежда Матвеева, это то же самое респираторное заболевание, которое имеет специфичное (ускоренное) течение. Именно в этом, в основном, заключается его опасность. Чтобы предотвратить распространение в регионе коронавируса, выполняется план по предупреждению завоза заболевания на территорию области, действует санитарно-карантинный режим.

- В этом случае будет уместным порадоваться, что наш новый аэропорт пока работает не в полную силу, прямого сообщения с Китаем нет. Иначе работать было бы сложнее, - отметила Надежда Матвеева.

Начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области Людмила Тюменцева продолжила тему рассказом о ситуации с доступностью медицинских масок, которая сложилась в регионе в настоящее время. По словам эксперта, сегодня на оптовых складах в области есть в наличии порядка 10 тысяч масок. Это достаточно мало. Правда, в подавляющем большинстве случаев розничные организации покупают их у иногородних поставщиков. Так, за прошлую неделю в регион поступило более 30 тыс. масок. Кроме того, есть свой запас в аптеках. Но нехватка средств защиты все же ощущается. Видимо, именно поэтому в некоторых аптеках, из-за высокого спроса, заметно взлетели цены на маски. По словам Людмилы Тюменцевой, в Росздравнадзор поступают жалобы на завышенные цены на медицинские маски. Все они передаются в региональное управление антимонопольной службы.

Слова представителя Росздравнадзора подтвердила участник саратовской команды «Молодежка ОНФ» Динара Акманова, которая вместе с единомышленниками провела рейды по саратовским аптекам, выясняя ситуацию с доступностью масок и ряда препаратов, которые используются при лечении гриппа и ОРВИ. Как выяснили представители молодежи, в большинстве аптек масок не было вовсе. В других цена на изделие заметно превышала привычную.

Главврач поликлиники №17 Тимур Савинов

Главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Тимур Савинов поблагодарил молодежь из ОНФ за активность и неравнодушие. Однако он напомнил, что маска, конечно, может быть полезной в определенной ситуации. Однако сегодня многие люди заметно переоценивают ее роль.

- Медицинская маска работает около двух часов. То есть, когда ее нужно носить? В местах массового скопления людей - если вы едете в общественном транспорте, или вышли в торговый центр или на рынок. Вот на это время и нужно надеть маску. И, повторюсь, не более, чем на два часа. Кроме того, по сути, использованная маска - это отходы класса Б. Поэтому, когда ее снимаете, необходимо упаковать в целлофановый пакетик и утилизировать по всем правилам. Сомневаюсь, что многие применяют маски так, как это следует делать. А ведь необходимо изучать инструкцию даже для такой, казалось бы, простой вещи, - сказал Тимур Савинов.

Для предотвращения роста заболеваемости он призвал соблюдать общеизвестные правила. Конечно, заметно снижает риск подхватить инфекцию здоровый образ жизни (и, соответственно, крепкий иммунитет) и соблюдение правил личной гигиены. Однако есть свои рекомендации и для тех, кто уже заболел. Например, детям с признаками ОРВИ и гриппа в поликлиниках делать нечего, их обслуживание проводится на дому. Для взрослых такое требование менее принципиальное, но тоже существует. Ведь посещая поликлинику, заболевший человек может заразить не только тех, кто также посещает лечебное учреждение, но и людей в общественном транспорте, на улице и т.п.

- В целом у нас сегодня многое делается, чтобы предотвратить эпидемию ОРВИ и гриппа. Благодаря бесплатной вакцинации прививается большое число жителей, более 50%. Это считается эффективным методом. Что касается других способов, например, каких-то препаратов, которые принимают для профилактики - то лично я не сторонник такого. В любом случае принцип «одно лечим, другое калечим» тут актуален. Не нужно что-то такое предпринимать, не посоветовавшись с доктором, - считает Тимур Савинов.

Кроме того, как врач, он посоветовал в случае заболевания не затягивать с обращением к медикам. Выбранный самостоятельно метод лечения может быть неэффективным. А специалисту, на чью долю выпадет определение дальнейшей тактики лечения, придется разрабатывать схему с учетом уже принимаемых препаратов.

Высказался Тимур Савинов и о ситуации с распространением коронавируса. Конечно, преуменьшать его опасность не нужно. Однако говорить об эпидемии при этом нельзя. Даже в том же китайском Ухане при 8 млн человек населения заболели порядка 70 тысяч человек, что в процентном соотношении не так много.

Еще одна актуальная тема, которую эксперты обсудили в ходе заседания «круглого стола», - это вспышка заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая наблюдалась в ряде регионов России (включая Саратовскую область) в прошлом году.

И.о. замминистра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий рассказал, что в 2019 году было зарегистрировано 2648 случаев заболевания - 107,5 на 100 тыс. населения. Это заметно больше, чем в 2018 году. Зима - не сезон для «мышиной лихорадки». За январь 2020 года зарегистрировано 97 случаев заболевания - четыре на 100 тыс. населения. Под наблюдением врачей находятся двое взрослых, у них устанавливают наличие возбудителя, они госпитализированы в городскую клиническую больницу №2. Представитель Роспотребнадзора Надежда Матвеева уточнила, что преобладает бытовой путь заражения.

Что качается профилактики заболеваемости геморрагической лихорадкой, Тимур Савинов отметил, что в этом вопросе большую роль играет работа, которую организуют органы власти. Это дератизация мест, популярных для прогулок и отдыха, приближенных к месту жительства людей, общий контроль численности грызунов и т.п. Но есть и меры профилактики, которые необходимо соблюдать каждому. В первую очередь проявлять осторожность следует в период подъема заболеваемости. В это время необходимо, например, воздержаться от прогулок по лесу и другим местам, где риск заразиться выше. Кроме того, можно также задуматься о проведении дератизации частных помещений или территорий, если высока вероятность распространения в них популяции мышей, которые являются переносчиками болезни.