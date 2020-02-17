Объем жилья на одного человека в Саратовской области растет, потому что население тает

Как заявил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев, все построенное жилье в Саратовской области вводилось в эксплуатацию по нацпроекту «Жилье и городская среда». По словам министра, все индивидуальные и многоквартирные дома общим объемом 1,2 млн кв. м вводились в рамках нацпроекта.

- В 2019 году по национальному проекту президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда» по оперативным данным Саратовстата в области введено в эксплуатацию 2 586 домов (из них 62 — многоквартирных), — рассказал Павел Мигачев 17 февраля на заседании у председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина. По данным ЦИАН (Центрального информационного агентства недвижимости), 59% площади введенных домов — индивидуальное строительство.

Основным рычагом, поднимающим продажи жилья, Павел Мигачев назвал ипотечные кредиты. Под сниженную процентную ставку их сегодня могут получить семьи, в которых второй и последующие дети родились в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, а кредит направлен на приобретение жилого помещения у юридического лица на первичном рынке жилья. В Саратовской области такие кредиты выдают от 4,7 до 6%.

Как отметил в своем «Инстаграм» министр, среди регионов Приволжского федерального округа Саратовская область в 2019 году оказалась на пятом месте по объемам ввода жилья.

- Прогнозно, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, на конец 2019 года составила 29,9 кв. м. Для сравнения: в 2018 году данный показатель в Саратовской области составил 29,4 кв. м, а в среднем по России — 25,8, — сообщил министр Мигачев.

«Комсомолка» напоминает, к примеру, по итогам 2014 года в Саратовской области на одного человека приходилось 27 кв. м жилья, по этому показателю регион также был на пятом месте по ПФО, лучше нас были те же Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Самарская области.

При этом в 2014 году в регионе был сдан максимальный за последнее десятилетие объем жилья — 1,5 млн кв. м. С тех пор область не перешагивала планку в 1,2 млн кв. м в год. При сокращении объемов строительства, по сравнению с 2014 годом, обеспеченность жителей «квадратами» растет — это также свидетельствует о серьезном сокращении населения региона.

Начиная с 2014 года и после падения в 2015 сдачи жилья до 1,1 млн кв. м, все последующие годы в области эта цифра сохранялась на уровне 1,2 млн кв. м.

Кстати, в 2013 году бывший тогда министром строительства Дмитрий Тепин прогнозировал к 2018 году ежегодный объем вводимого жилья в Саратовской области в объеме 2 млн 453 тыс. кв. м.

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