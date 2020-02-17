2020-02-18T12:07:47+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о вирусной угрозе и как от нее защититься

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Вирусные угрозы для населения 2020: как защититься .18 февраля 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: Вирусные угрозы для населения 2020: как защититься . В рамках мероприятия выясним последние новости по заболеваемости в регионе острыми респираторными вирусными инфекциями, прогнозы по заболеванию популярными вирусными инфекциями. Обсудим со спикерами вопросы, касающиеся принимаемых на данный момент органами государственной власти мер по профилактике ОРВИ, гриппа и по предупреждению завоза и распространению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Узнаем от специалистов, стоит ли ждать повторения в регионе вспышки мышиной лихорадки и нужно ли зимой заниматься профилактикой ГЛПС в быту. Также обсудим информацию, муссируемую в СМИ и выясним: на самом ли деле аптечные организации и специализированные магазины пытаются нажиться на покупателях? Хватает ли запасов медицинских масок, противовирусных препаратов в разгар гриппа и ОРВИ? И, конечно, услышим от спикеров советы по предупреждению заболеваниями ОРВИ, гриппом, ГЛПС и новым корановирусом. В дискуссии принимают участие спикеры: + представитель от министерства здравоохранения Саратовской области; Матвеева Надежда Игоревна - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области; Тюменцева Людмила Алексеевна - начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области; Савинов Тимур Хакбердиевич - главный врач ГУЗ Саратовская городская поликлиника № 17 , член регионального штаба Общероссийский народный фронт , модератор тематической площадки ОНФ Здравоохранение в регионе; Рамазанова Кристина Христофоровна - главный внештатный специалист министерства здравоохранения области по инфекционным болезням, к.м.н., врач-инфекционист приемного отделения ГУЗ Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского , Королькова Наталия Александровна член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общества Трезвости и Здоровья Кузнецова Лина Михайловна генеральный директор ООО Витаминный центр Хоменко Елена Николаевна заместитель генерального директора ООО Витаминный центр Полозова Алла Викторовна директор ООО Профилактика

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18 февраля 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: «Вирусные угрозы для населения — 2020: как защититься».

В рамках мероприятия выясним последние новости по заболеваемости в регионе острыми респираторными вирусными инфекциями, прогнозы по заболеванию «популярными» вирусными инфекциями. Обсудим со спикерами вопросы, касающиеся принимаемых на данный момент органами государственной власти мер по профилактике ОРВИ, гриппа и по предупреждению завоза и распространению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Узнаем от специалистов, стоит ли ждать повторения в регионе вспышки «мышиной лихорадки» и нужно ли зимой заниматься профилактикой ГЛПС в быту. Также обсудим информацию, муссируемую в СМИ, и выясним: на самом ли деле аптечные организации и специализированные магазины пытаются нажиться на покупателях? Хватает ли запасов медицинских масок, противовирусных препаратов в разгар гриппа и ОРВИ? И конечно, услышим от спикеров советы по предупреждению заболеваниями ОРВИ, гриппом, ГЛПС и новым коронавирусом.

В дискуссии принимают участие спикеры:

- представитель от министерства здравоохранения Саратовской области;

- Матвеева Надежда Игоревна — заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области;

- Тюменцева Людмила Алексеевна — начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области;

- Савинов Тимур Хакбердиевич — главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе;

- Рамазанова Кристина Христофоровна — главный внештатный специалист министерства здравоохранения области по инфекционным болезням, к.м.н., врач-инфекционист приемного отделения ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского»,

- Королькова Наталия Александровна — член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общества Трезвости и Здоровья

- Кузнецова Лина Михайловна — генеральный директор ООО «Витаминный центр»

- Хоменко Елена Николаевна — заместитель генерального директора ООО «Витаминный центр»

- Полозова Алла Викторовна — директор ООО «Профилактика»

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «Транслятор», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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