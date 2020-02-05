2020-02-05T17:11:40+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о новинках в стоматологии

Пресс-конференция пройдет в «КП-Саратов»
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Современные возможности стоматологической помощи на территории региона .6 февраля 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-конференция, приуроченная ко Международному дню стоматолога, на тему: Современные возможности стоматологической помощи на территории региона . Темы для обсуждения: профилактика заболеваний зубов, современные технологии лечения и восстановления зубов. В дискуссии принимают участие спикеры: Карпович Анатолий Васильевич к.м.н., главный внештатный стоматолог Саратовской области; Президент ассоциации стоматологов Саратовской области, главный врач ГУЗ Саратовская стоматологическая поликлиника №3 ; Агеев Алексей Борисович главный внештатный стоматолог администрации муниципального образования "Город Саратов", главный врач ГУЗ "Саратовская стоматологическая поликлиника № 8"

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6 февраля 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда — Саратов» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Международному дню стоматолога, на тему: «Современные возможности стоматологической помощи на территории региона».

Темы для обсуждения:

- профилактика заболеваний зубов,

- современные технологии лечения и восстановления зубов.

В дискуссии принимают участие спикеры:

- Анатолий Карпович — к.м.н., главный внештатный стоматолог Саратовской области; Президент ассоциации стоматологов Саратовской области, главный врач ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3»;

- Алексей Агеев — главный внештатный стоматолог администрации Саратова, главный врач ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №8».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии №1).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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