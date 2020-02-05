Саратовцам расскажут о новинках в стоматологии
Современные возможности стоматологической помощи на территории региона .6 февраля 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-конференция, приуроченная ко Международному дню стоматолога, на тему: Современные возможности стоматологической помощи на территории региона . Темы для обсуждения: профилактика заболеваний зубов, современные технологии лечения и восстановления зубов. В дискуссии принимают участие спикеры: Карпович Анатолий Васильевич к.м.н., главный внештатный стоматолог Саратовской области; Президент ассоциации стоматологов Саратовской области, главный врач ГУЗ Саратовская стоматологическая поликлиника №3 ; Агеев Алексей Борисович главный внештатный стоматолог администрации муниципального образования "Город Саратов", главный врач ГУЗ "Саратовская стоматологическая поликлиника № 8"
6 февраля 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда — Саратов» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Международному дню стоматолога, на тему: «Современные возможности стоматологической помощи на территории региона».
Темы для обсуждения:
- профилактика заболеваний зубов,
- современные технологии лечения и восстановления зубов.
В дискуссии принимают участие спикеры:
- Анатолий Карпович — к.м.н., главный внештатный стоматолог Саратовской области; Президент ассоциации стоматологов Саратовской области, главный врач ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3»;
- Алексей Агеев — главный внештатный стоматолог администрации Саратова, главный врач ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №8».
Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии №1).
Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU