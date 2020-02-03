Турагентство «Тропикана» отпраздновало трехлетие

28 января туристическое агентство «Тропикана» отпраздновало свое трехлетие. Праздничный рабочий день продлился до позднего вечера и был наполнен личными искренними поздравлениями наших новых и постоянных туристов.

.

Сотрудницы «Тропиканы» поделились воспоминаниями из своего более чем 15-летнего опыта организации путешествий.

- Было очень интересно отметить общие итоги 2019 года и особо выделить успешную работу с прямым вылетом из Саратова в Дубай на период с конца октября 2019 по начало января 2020, а именно в декабре наше агентство признано лучшим в Саратове, — отметили в турагентстве.

Профессионализм сотрудниц «Тропиканы» отмечен туроператором Coral Travel.

.

Также на «мини-конференции» была предоставлена информация о вылетах из Саратова в Турцию, Грецию в новом 2020 году, а также анонсировано новое направление для нашего города — прямой перелет в Тунис. Раннее бронирование действует до 31 марта 2020 года.

.

Всех путешественников, туристов и желающих ими стать ждут в офисе на проспекте Строителей, 11.

ТА "Тропикана"

www.tropikana-saratov.ru

+78452 338-328

+79030214399

На правах рекламы.