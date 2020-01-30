2020-01-30T11:06:24+03:00
Общество

В пресс-центре «КП-Саратов» пройдет конференция на тему «Рак — не приговор»

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Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.

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31 января 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, на тему: «Рак — не приговор».

Темы для обсуждения:

- возможности предотвращения развития в организме злокачественных опухолей;

- передовые методы лечения онкологических заболеваний;

- реабилитация пациентов, перенесших онкозаболевания.

В дискуссии принимают участие спикеры:

Аверьянова Светлана Владимировна — к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

Макиенко Анна Анатольевна — заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

Наянов Геннадий Борисович — заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

Щенников Павел Иванович — заведующий ООХМЛ №5 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «Транслятор», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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