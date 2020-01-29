2020-01-29T14:56:51+03:00
Общество

На питание для начальной школы в Саратовской области требуется миллиард рублей

Пока депутаты решили поднять до 20 рублей компенсации на питание в школах для детей из семей в сложной ситуации
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В школьных столовых родители из малообеспеченных семей будут платить меньшеВ школьных столовых родители из малообеспеченных семей будут платить меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В областной думе на очередном заседании 29 января приняли решение об увеличении с 10 до 20 рублей компенсации на питание отдельным категориям школьников Саратовской области.

Министр образования Ирина Седова доложила, что компенсации положены школьникам семей, находящихся в сложной ситуации: малоимущим и многодетным семьям, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям беженцев и вынужденным переселенцам.

Таких в регионе насчитано 61 530 детей.

На вопросы депутатов, достаточно ли такой суммы и почему бы не оплачивать полностью все питание школьников, министр заметила, что в среднем стоимость завтрака в школах области — от 20 до 53 рублей, где-то возмещение покрывает полностью затраты, в остальных случаях есть доплаты со стороны муниципальных бюджетов. Кроме этого министр напомнила, что ученики с первого по четвертый класс получают бесплатное молоко, а их — 102 тыс. человек. Седова рассказала, что рабочая группа в правительстве прорабатывает вопросы по обеспечению горячим питанием всех школьников начальной школы на это требуется 1 млрд рублей.

- Мы уже все документы подготовили, нам осталось понять, сколько будет региональных денег, сколько федеральных, — заметила Ирина Седова.

На питание всех школьников начальных классов в Саратовской области нужен 1 миллиард рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На питание всех школьников начальных классов в Саратовской области нужен 1 миллиард рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Иван Чепрасов заметил, что в этом вопросе заработает бизнес, а требуемого эффекта для питания детей добиться не получится, если не наладить эффективный учет и контроль.

Депутат Сергей Курихин предложил привлечь к обеспечению питания в школах крупные сети местных производителей питания, которые давно доказали всем качество своей продукции.

- У них есть имидж, репутация, им будет западло наживаться на детях, — заметил Курихин.

Депутат Евгений Ковалев напомнил, что это повышение впервые за 11 лет и сразу в два раза. Поэтому не стоит уводить этот вопрос в негатив.

Взявший слово губернатор Радаев заметил, что надо уходить от взвинчивания цен.

- В каждой школе есть своя столовая, и ответственность за питание должна быть на директоре. Принять можно любые суммы, но кто потом отвечать за это будет? — заметил глава региона.

Несмотря на долгое обсуждение, где почти каждый посчитал нужным высказаться о питании в школе, закон об увеличении компенсации до 20 рублей был принят всеми присутствующими депутатами единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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