2020-01-29T15:52:03+03:00
Общество

«Росгосстрах» предлагает страховым агентам комфортные условия работы и возможность получать высокий доход

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Старейший страховщик России открывает новые современные офисы и агентские центры, призванные повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также создать комфортные условия для работы агентов. Сегодня новый универсальный агентский офис «Росгосстраха» появится в Саратове. Для его торжественного открытия сюда с рабочим визитом прибыл Хусан Махмудов — управляющий директор Блока регионального бизнеса компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие.

- «Росгосстрах» — исторически агентская компания, для которой агенты всегда были и остаются главным ресурсом и достоянием, — говорит Хусан Махмудов. — В прошлом году только за первые три квартала наша команда агентов увеличилась более чем на 11 тыс. человек. По данным ЦБ, по итогам трех кварталов «Росгосстрах» занимает первое место по численности агентского корпуса — 38 490 человек.

Сегодня «Росгосстрах» предлагает понятную и прозрачную систему мотивации. Для компании важно, чтобы агенты поняли, что могут зарабатывать достойные деньги и жить только на деньги, заработанные страхованием. Поэтому в компании разрабатываются новые страховые продукты, совершенствуется система обучения агентов.

- Это иной подход к профессии страхового агента, иное восприятие ее обществом и более высокий общественный статус, — отметила директор Саратовского филиала Валентина Усачева. — Чтобы агент обладал этим статусом и имел необходимые для работы компетенции, мы направляем существенные инвестиции в развитие и поддержку агентского канала. В «Росгосстрахе» выстроена многоуровневая система обучения, в том числе дистанционного, создан круглосуточный канал информационной поддержки агентов.

Новый универсальный офис «Росгосстраха», расположенный на улице Высокая, 12а, оформлен с использованием новых, единых для компании корпоративных стандартов дизайна и брендирования.

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Саратовской области — это более 600 сотрудников. Во многом именно они обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, подчеркнула Валентина Усачева: «Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей, «Росгосстрах» и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. В Саратовской области компания входит в число лидеров по этому виду страховых услуг: офисы «Росгосстраха» есть в 32 районах, под нашей страховой защитой — более 10 тыс. домов и квартир наших земляков. И, конечно же, мы расширяем и модернизируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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