2020-01-28T08:03:29+03:00
Общество

Загородный комплекс «Гермес» оказал финансовую помощь Саратовскому аэроклубу имени Ю. И. Гагарина

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Благотворительные и социальные программы являются важным звеном стратегии развития комплекса «Гермес».

- Мы понимаем, что развитие парашютного, конного спорта или любого другого – создает общую социально-благоприятную среду в нашем регионе. Поэтому наше желание помочь и сделать этот мир лучше искренне, и оно воплощается в реальных социальных программах и проектах. Это — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из определяющих векторов нашего развития.

Здоровье — одна из ключевых корпоративных ценностей комплекса «Hermes» поэтому компания культивирует стремление к ЗОЖ не только среди сотрудников, но и оказывает содействие повсеместному развитию физической культуры, массового и профессионального спорта. Это выражается в поддержке спортивных программ, мероприятий, учреждений, — отметили в клубе «Гермес».

- Мы понимаем, как никто другой, — как тяжело развивать и популяризовать такой спорт, который требует серьезных финансовых вложений, находится удаленно от города и имеет свою специфику. Потому, оказывая помощь, мы не только протягиваем руку дружбы, но и развиваем спортивный бизнес, — заявило руководство ООО «Загородный комплекс «Гермес

- Аэроклуб имени Ю. И. Гагарина Саратова выражает искреннюю благодарность Загородному комплексу «Гермес» за оказанную финансовую помощь. Мы всем коллективом признательны за ваш вклад в развитие парашютного спорта в нашем регионе. Загородный клуб «Hermes» зарядил нас своим оптимизмом и активным участием в спортивной жизни нашего региона. Дружба открывает новые возможности и перспективы для совместных проектов, — отметил начальник аэроклуба Е. В. Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в стране кинотеатр с технологией ScreenX
В ТРЦ «Европейский», принадлежащем группе компаний «Киевская площадь» девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева, появится самый современный в России кинотеатр
Новости 24
Саратовская биатлонистка стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке
Панков: Повышение уровня дохода людей, качества их жизни — первоочередная задача
В Саратове задержали грабителя, который угрожал убийством родной бабушке
Полиция проверит мать убитой Лизы Киселёвой
Экс-министр стал руководителем «Саратовгражданпроекта»
Бывший директор гимназии из Балашова Людмила Бокова назначена замминистра Минкомсвязи
Саратовцев ждет порывистый ветер и холод
Саратовской области присвоен кредитный рейтинг категории А
Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака
Объявлен карантин в школах Энгельса
При столкновении двух авто на трассе сломался поклонный крест
Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника
За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей
Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка
Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»
Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype
В Татищевском районе прошел массовый забег на лыжах
Москвичку будут судить в Балашове за подкуп врача
Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей
ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы
Представители органов власти и бизнеса региона приняли участие в Студенческом Управленческом Хакатоне «Deadline Project 2020» РАНХиГС
Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок
В Саратове открыта горячая линия по коронавирусу