Загородный комплекс «Гермес» оказал финансовую помощь Саратовскому аэроклубу имени Ю. И. Гагарина

Благотворительные и социальные программы являются важным звеном стратегии развития комплекса «Гермес».

- Мы понимаем, что развитие парашютного, конного спорта или любого другого – создает общую социально-благоприятную среду в нашем регионе. Поэтому наше желание помочь и сделать этот мир лучше искренне, и оно воплощается в реальных социальных программах и проектах. Это — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из определяющих векторов нашего развития.

Здоровье — одна из ключевых корпоративных ценностей комплекса «Hermes» поэтому компания культивирует стремление к ЗОЖ не только среди сотрудников, но и оказывает содействие повсеместному развитию физической культуры, массового и профессионального спорта. Это выражается в поддержке спортивных программ, мероприятий, учреждений, — отметили в клубе «Гермес».

- Мы понимаем, как никто другой, — как тяжело развивать и популяризовать такой спорт, который требует серьезных финансовых вложений, находится удаленно от города и имеет свою специфику. Потому, оказывая помощь, мы не только протягиваем руку дружбы, но и развиваем спортивный бизнес, — заявило руководство ООО «Загородный комплекс «Гермес

- Аэроклуб имени Ю. И. Гагарина Саратова выражает искреннюю благодарность Загородному комплексу «Гермес» за оказанную финансовую помощь. Мы всем коллективом признательны за ваш вклад в развитие парашютного спорта в нашем регионе. Загородный клуб «Hermes» зарядил нас своим оптимизмом и активным участием в спортивной жизни нашего региона. Дружба открывает новые возможности и перспективы для совместных проектов, — отметил начальник аэроклуба Е. В. Алексеев.