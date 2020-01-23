Позиции ведущих электронных торговых площадок по вопросу введения биржевой торговли ломом черных и цветных металлов

В настоящее время активно обсуждается тема биржевой торговли ломом. Ожидается, что с 1 апреля 2020 года экспорт лома черных и цветных металлов будет регулироваться через организованные торги на бирже. Одновременно посредством этого же механизма предполагается и отчуждение госкомпаниями лома и отходов черных и цветных металлов, согласно проекту постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», подготовленному ФАС.

В нормотворческих решениях государства биржевые инструменты рассматриваются как безальтернативные. С таким решением не согласны ведущие Электронные торговые площадки. Они считают, что биржевые инструменты не должны рассматриваться в отрыве от существующего опыта реализации лома металлов. Во внимание должны приниматься давно зарекомендовавшие себя инструменты в сфере продажи имущества, в частности, торги, проводимые в электронной форме через электронные торговые площадки - ЭТП.

Операторы электронных площадок - «Lot on-line» и «ЭТП ГПБ» - направили в профильные министерства и ведомства обращения против эксклюзивного права бирж на торговлю ломом черных и цветных металлов, которые сейчас находятся на рассмотрении в Минфине, Минпромторге и ФАС России.

Редакция встретилась с представителями ведущих признанных Правительством РФ ЭТП России: Генеральным директором АО «Российский аукционный дом» («Lot on-line»), Председателем Комитета по торгам общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Степаненко Андреем Николаевичем и Генеральным директором ООО «Электронная торговая площадка Газпромбанка» Константиновым Михаилом Юрьевичем для получения комментариев по поводу этих нормотворческих инициатив.

Русмет. Андрей Николаевич, как вы относитесь к нормотворческим начинаниям, предпринимаемым Правительством РФ, в части необходимости торговли ломом металлов через биржу?

Степаненко А.Н. Действительно, вопрос о необходимости нормативного регулирования оборота лома металлов в нашей стране давно назрел. Еще в 2016 году Минэкономразвития России предпринимало попытки ввести понятные всем правила отчуждения лома металлов для госкомпаний. Тогда речь шла о простых торгах, проводимых в электронной форме через ЭТП, аккредитованные для продажи приватизируемого госимущества. К сожалению, эти попытки погрязли в ведомственных согласованиях, разногласиях, встретили серьёзное лобби со стороны крупных операторов на рынке лома и самих госкомпаний, часть из которых не заинтересована в отлаживании прозрачных и всем понятных правил игры по реализации лома металлов. В результате соответствующий проект постановления Правительства РФ был положен под сукно.

Надо обратить внимание, что сейчас пальму первенства в этом вопросе перехватила в настоящее время ФАС России. Идеи Минэкономразвития России о продаже лома госкомпаний через аккредитованные Правительством РФ ЭТП были изменены, и в результате мы видим на месте ЭТП биржи. При этом указанные ЭТП ни в одном документе и состоявшемся обсуждении, инициированных ФАС России по этому вопросу, не рассматривались.

Вместе с тем, еще в 2016 году ни от одного органа власти и участника рынка мы не слышали о возможности торговли ломом через биржу. И это легко объяснимо. Дело в том, что лом – не биржевой товар. Его сложно стандартизировать, нет системы и инфраструктуры допуска партий лома к биржевым торгам. В отличие от этого ЭТП уже работающий и всем понятный механизм продаж лома металлов. В целом, идеи о введении торговли ломом через биржу в отсутствии альтернативы в виде ЭТП носят деструктивный характер.

Русмет. А какой положительный опыт продажи лома через ЭТП вы можете привести в пример?

Степаненко А.Н. За таким опытом нам не надо далеко ходить. АО «РАД» в свое время реализовывал лом черных и цветных металлов. В 2016 году через нашу ЭТП прошли объемы лома металлов, в результате продажи которых государство получило около 2,9 млрд.рублей.

Русмет. А почему же этот опыт был прерван и не учитывается сейчас, если торги, проводимые через ЭТП, показывали столь существенные результаты?

Степаненко А.Н. Причин этому много. Среди них уже упомянутое лобби, не заинтересованное в конкурентных способах отчуждения лома, неповоротливое межведомственное и внутриведомственное взаимодействие при решении вопросов о введении тех или иных механизмов реализации лома металлов. Так, если провести анализ полномочий органов власти, то тут мы видим явное пересечение компетенций. Так, Минэкономразвития России отвечает за реализацию политики в области имущественных отношений и управления госкомпаниями, ФАС России – за чистоту торгов, Минпромторг России обладает регуляторикой в сфере обращения с ломом. Сразу аж 3 ведомства так или иначе регулируют сферу обращения лома металлов, и у каждого свое видение, как должен решаться этот вопрос. Добавьте туда Минюст России с правовой позицией, всяких экспертов. В общем, без волевого решения Правительства РФ по этой проблеме, адекватно решить вопрос с ломом практически очень сложно. История с биржей, лишь выявила существующие противоречия, так как не все государственные учреждения в восторге от идеи.

К тому же изменилась нормативная база. Принято Распоряжение Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 894-р, которое рекомендовало, но не обязывало госкомпании к продаже непрофильных активов через торги на приватизационных ЭТП. Это снизило активность в сфере публичных продаж лома. Если идея о продаже лома металлов исключительно через биржу будет поддержана, то в таком случае наша ЭТП будет вынуждена прекратить продажу лома металлов в принципе. В таком случае, целый сегмент бизнеса будет закрыт, потребители соответствующих услуг лишатся адекватной альтернативы.

Русмет. Андрей Николаевич, но все же, что, по вашему мнению, послужило вывести в повестку дня продажу лома через биржу?

Степаненко А.Н. По моему глубокому убеждению это непонимание проблемы. Люди посмотрели на запад и увидели бренд «London Metal Exchange», подумав – «а почему бы и нет?». Но если на Западе предприниматель идет на биржу чтобы заработать, точно понимая, как это будет происходить, какие риски есть, у нас идеи спускаются сверху, в качестве эксперимента. Хочешь, не хочешь, а надо идти на биржу и торговать, в противном случае закрывай предприятие. Такой порядок объективно требует приспособления к возникшей ситуации, в связи с чем можно прогнозировать изобретение способов обхода и злоупотреблений при выполнении соответствующей обязанности.

Русмет. Если мы правильно вас понимаем, то вы выступаете за торговлю ломом металлов только через ЭТП?

Степаненко А.Н. Тут надо уточнить. Мы - за прозрачные механизмы. Но надо чувствовать грани, где государству нужно вмешаться, а где лучше воздержаться от вмешательства. Так, не ясно, какой конъюнктурный фон у решения по реализации экспортного лома через биржу. Там свободный, частный бизнес работает. К тому же на кону иные субъекты, в частности, порты, судовые компании, в глобальном масштабе - имидж государства. Гослом – особый актив. Мы считаем такое имущество квазигоссобственностью. Поэтому тут ограничения на оборот в интересах государства уместны. Но мы опять же не говорим об ограничении – только биржа. Пусть госкомпания сама выбирает идти ей на биржу, ЭТП, или провести классические торги. Главное, чтобы это были не наспех сколоченные «карманные» ЭТП, а те, которым государство доверяет. Сейчас уже сформирован пул универсальных стандартизированных ЭТП, на которых проводятся и госзакупки, и продажи госимущества. Лом – то же самое имущество и продается так же, как и любое иное имущество, по тем же правилам, методикам и подходам. Не надо изобретать велосипед, который с квадратными колесами и заведомо не поедет, он давно изобретен, надо только сесть на него и крутить педали.

Русмет. Михаил Юрьевич, а как вы относитесь к инициативам ФАС России в части скорого введения биржевых торгов ломом металлов?

Константинов М.Ю. По итогам анализа проведенных биржевых торгов ломом мы видим значительный спад реализации, вплоть до минимального объема за последние 7 лет. Создание отлаженной схемы реализации лома металлов, действительно, а не номинально отвечающей интересам бизнеса, через биржу займет длительное время, а обязывание ломозаготовителей обращаться к несовершенному механизму грозит остановкой торговли ломом. Подобное отсутствие работающей альтернативы может нанести значительный ущерб соответствующему виду экономической деятельности.

Русмет. Михаил Юрьевич, а какие преимущества торговли ломом через ЭТП перед биржевой торговлей вы видите на опыте работы вашей ЭТП?

Константинов М.Ю. Преимущества ЭТП перед биржевой торговлей заключаются в давно отлаженной электронной форме торгов, формализованными требованиями государства к упомянутым универсальным ЭТП (регулярный технический аудит и система постоянного электронного контроля). На ЭТП-Газпромбанка уже созданы и успешно работают отдельные секции для реализации различного имущества организаций, в том числе, для лома металлов, в рамках которых можно быстро и просто подключить участников к торгам, оперативно обмениваться документами через ЭДО, получать доступ к различным дополнительным сервисам. Все это существенно повышает эффективность продаж и доходы наших клиентов.

Русмет. Что с вашей точки зрения привело государство к идее ввести обязательную биржевую торговлю ломом для определенных сфер?

Константинов М.Ю. Целью нормотворческих инициатив является недопущение занижения цен на реализуемый лом. Однако именно этой идее наилучшим образом соответствует проведение аукциона по классической схеме, когда цена в процессе торгов увеличивается на шаг повышения цены. По итогам торгов, проведенных на нашей ЭТП, мы можем показать увеличение начальной цены в 2, а то и в 3 раза. А это - цена продажи!

В биржевом стакане позиции могут сохраняться незатребованными долгое время в виду особого порядка проведения торгов. И это необязательно будет самая высокая стоимость. Пример биржевых торгов показывает, что актив в условиях биржевой игры может даже существенно упасть в цене. Вместе с тем биржа является индикатором цен, на которые ориентируются и фискальные органы. Тем самым, следует более скрупулезно проработать экономическую модель, обосновывающую целесообразность заведения лома металлов на организованные торги в виде биржевой товарной позиции.

Русмет. Михаил Юрьевич, какие нюансы необходимо учесть при дальнейшей доработке проектов актов, направленных на регулирование оборота лома металлов?

Константинов М.Ю. Для извлечения прибыли из этого направления экономической деятельности не следует забывать про сохранение конкурентности и достижения наилучших цен на лом металлов. Бизнес испытывает потребность в работающих и эффективных механиках реализации, на этих нюансах и стоит сосредоточиться при нормотворческой работе.

Государственное регулирование оборота лома металлов также держит целью контроль и прозрачность процесса, и что, как не отлаженные уже много лет процессы и платформы для проведения государственных закупок, могут это обеспечить?

Торговля ломом металлов через проводимые на ЭТП аукционы - это не абстрактная идея, а вполне работающая схема, отвечающая интересам государства, желающего получать от своих активов высокую рыночную цену.