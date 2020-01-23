Администрация Новоузенского района: Газ семье Гуреевых отключили еще в июне

Администрация Новоузенского района отреагировала на публикации в «КП-Саратов», в которых местная жительница Анна Гуреева выступила с критикой.

В статье «Жительница Новоузенска возмутилась подарками учителю вместо трат на нужды школы» Анна Гуреева рассказала, что на собранные с родителей средства были потрачены на подарки учителю школы №8, где учится ее сын. После этого, по словам женщины, началась травля семьи.

В другом материале под названием «У семьи из Новоузенска отрезали газ и пригрозили отнять детей после критики школы» она рассказала, что после первой статьи у нее в доме отрезали газ, сославшись на долг в девять тыс. рублей, а позже намекнули, что могут изъять детей из семьи.

В Управлении делами администрации Новоузенского муниципального района заверяют, что ситуация обстоит иначе. Приводим текст официального комментария полностью, чтобы читатели могли сами составить мнение.

- В электронных СМИ дважды был опубликован материал о тех сложностях, с которыми столкнулась семья Анны Гуреевой. По ее словам, из-за того, что она высказалась о нецелевом расходовании средств, собранных на нужды класса, в котором обучается ее сын, у неё возникли проблемы. С этим фактом она связывает и отключение, безо всяких оснований и решения суда, газоснабжения в доме. Так же, по ее мнению, вместо того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, управление образования предложило ей опровергнуть свои слова о школе.

По обращениям Гуреевой в различные инстанции, в течение последних двух лет, в МОУ СОШ №8 Новоузенска проводилось несколько проверок, в том числе, прокуратурой и министерством образования области, о фактах нецелевого расходования средств, собранных родительским комитетом на нужды класса. Всеми проверяющими сделаны однозначные выводы о том, что нарушений в расходовании средств не было. Однако, эта тема гр. Гуреевой продолжает подниматься.

Школа №8 Новоузенска. Фото Анны Гуреевой

А как же на самом деле возникла ситуация, что в доме Гуреевых было отключено газоснабжение? По информации отделения по Новоузенскому и Александрово-Гайскому районам ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», в связи с отсутствием оплат и сложившейся большой задолженностью за газ, в декабре 2018 года абонентской службой Отделения было направлено официальное уведомление гр. Гурееву О. А. (супругу гр. Гуреевой А. Ф.) о необходимости погашения задолженности за газ и возможном ограничении поставки газа в случае ее неуплаты. В связи с непринятием вышеуказанных мер со стороны Гуреевых 05.06.2019 было произведено закрытие газового крана на вводе в дом и опломбировка газовоподводящей трубы. Эти работы осуществлялись в присутствии гр. Гуреевой, которая не препятствовала проведению работ по отключению газа и после личного ознакомления с составленными контролерами газового хозяйства документами их подписала. После введенного ограничения ни Гуреев А. И., ни Гуреева А. А. с жалобами, требованиями и просьбами о реструктуризации имеющейся задолженности в Отделение не обращались. Кроме того, после введенного ограничения и по настоящий момент они вообще не производили оплату за ранее потребленный газ.

В связи с отсутствием отплаты и соглашений о реструктуризации задолженности в отношении Гуреева А. И. в суд было направлено и направлено заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с него задолженности за потребленный газ.

24.05.2019 мировым судьей судебного участка №2 Новоузенского района был вынесен судебный приказ, который вступил в силу 18.06.2019. Возражений относительно вынесенного судебного приказа от Гуреева А. И. в суд не поступало. В настоящее время данный судебный акт находится в службе судебных приставов на принудительном исполнении.

16.01.2020, при проведении плановой проверки абонентов, ранее отключённых от системы газоснабжения, в том числе, Гуреева А. И., была выявлена утечка газа в кране на вводе в дом, который имел значительные механические повреждения. Данный факт был незамедлительно доведен до аварийной службы АО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в Новоузенске, специалисты которой устранили утечку на газопроводе путем отключения заглушкой.

Таким образом, получается, что после предупреждения и перекрытия крана ещё 5.06.2019 семьей Гуреевых не было сделано ничего, чтобы договориться с Газовой компанией о рассрочке платежа. Ведь она себе четко представляла, что в осенне-зимний период у неё возникнут проблемы с отоплением. Гуреева имела возможность и достаточно времени избежать ситуации, когда в зимний период пришлось бы отапливаться и готовить пищу с помощью электроприборов.

Все это расходится с теми заявлениями, которые делает гр. Гуреева, объясняя причины отключения газа.

16 января на газовую трубу поставили заглушку. Фото Анны Гуреевой

21 01.2020 года Комиссией по делам несовершеннолетних был организован рейд в семью Гуреевых с целью уточнения обстоятельств об отключении газа. В ходе рейда выяснить обстоятельства не удалось по причине того, что дверь никто не открыл. Контакта с соседями члены комиссии не устанавливали, о чем свидетельствует информация по итогам рейда. Вопрос об изъятии детей не поднимался и с матерью не обсуждался.

И, наконец, о ее приглашении и беседе с начальником управления образования района. В 2018 году во время приезда специалистов министерства образования все вопросы, которые поднимала на тот момент гр. Гуреева, были ей разъяснены. Однако, в последние время возобновились жалобы на работу школы. С учетом того, что Гуреева не идет на контакт ни с администрацией школы, ни с классным руководителем, начальником управления образования было принято решение рассмотреть существующие вопросы с Гуреевой в личной беседе, в ходе которой обсуждались вопросы обучения и воспитания детей. Встречей Анна Федоровна осталась удовлетворена, поблагодарив начальника управления образования за понимание и дав обещание обращаться по всем возникающим у неё вопросам. При этом, в ходе беседы, вопросы подключения газа Гуреевой не поднимались и не обсуждались. И вызывает только недоумение тот факт, что в публикации появляется информация о том, что ей предлагали сделку об отказе от своих слов о работе школы.

Следует так же отметить, что все, якобы существующие проблемы, гр. Гуреева выносит на публичные обсуждения, но при этом ни разу по данным вопросам в администрацию района, какие-либо общественные организации, приемные депутатов за помощью, поддержкой или просто разъяснениями не обращалась.

У каждого есть право высказать свое мнение, но факты должны быть достоверными и объективными, – отметили в Управлении.