2020-01-23T17:45:26+03:00
Общество

Администрация Новоузенского района: Газ семье Гуреевых отключили еще в июне

Чиновники ответили на обвинения местной жительницы
Екатерина Семенова
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Администрация Новоузенского района ответила на отвинения местной жительницы. Фото группы "Типичный Новоузенск"Администрация Новоузенского района ответила на отвинения местной жительницы. Фото группы "Типичный Новоузенск"
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Администрация Новоузенского района отреагировала на публикации в «КП-Саратов», в которых местная жительница Анна Гуреева выступила с критикой.

В статье «Жительница Новоузенска возмутилась подарками учителю вместо трат на нужды школы» Анна Гуреева рассказала, что на собранные с родителей средства были потрачены на подарки учителю школы №8, где учится ее сын. После этого, по словам женщины, началась травля семьи.

В другом материале под названием «У семьи из Новоузенска отрезали газ и пригрозили отнять детей после критики школы» она рассказала, что после первой статьи у нее в доме отрезали газ, сославшись на долг в девять тыс. рублей, а позже намекнули, что могут изъять детей из семьи.

В Управлении делами администрации Новоузенского муниципального района заверяют, что ситуация обстоит иначе. Приводим текст официального комментария полностью, чтобы читатели могли сами составить мнение.

- В электронных СМИ дважды был опубликован материал о тех сложностях, с которыми столкнулась семья Анны Гуреевой. По ее словам, из-за того, что она высказалась о нецелевом расходовании средств, собранных на нужды класса, в котором обучается ее сын, у неё возникли проблемы. С этим фактом она связывает и отключение, безо всяких оснований и решения суда, газоснабжения в доме. Так же, по ее мнению, вместо того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, управление образования предложило ей опровергнуть свои слова о школе.

По обращениям Гуреевой в различные инстанции, в течение последних двух лет, в МОУ СОШ №8 Новоузенска проводилось несколько проверок, в том числе, прокуратурой и министерством образования области, о фактах нецелевого расходования средств, собранных родительским комитетом на нужды класса. Всеми проверяющими сделаны однозначные выводы о том, что нарушений в расходовании средств не было. Однако, эта тема гр. Гуреевой продолжает подниматься.

Школа №8 Новоузенска. Фото Анны Гуреевой

Школа №8 Новоузенска. Фото Анны Гуреевой

А как же на самом деле возникла ситуация, что в доме Гуреевых было отключено газоснабжение? По информации отделения по Новоузенскому и Александрово-Гайскому районам ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», в связи с отсутствием оплат и сложившейся большой задолженностью за газ, в декабре 2018 года абонентской службой Отделения было направлено официальное уведомление гр. Гурееву О. А. (супругу гр. Гуреевой А. Ф.) о необходимости погашения задолженности за газ и возможном ограничении поставки газа в случае ее неуплаты. В связи с непринятием вышеуказанных мер со стороны Гуреевых 05.06.2019 было произведено закрытие газового крана на вводе в дом и опломбировка газовоподводящей трубы. Эти работы осуществлялись в присутствии гр. Гуреевой, которая не препятствовала проведению работ по отключению газа и после личного ознакомления с составленными контролерами газового хозяйства документами их подписала. После введенного ограничения ни Гуреев А. И., ни Гуреева А. А. с жалобами, требованиями и просьбами о реструктуризации имеющейся задолженности в Отделение не обращались. Кроме того, после введенного ограничения и по настоящий момент они вообще не производили оплату за ранее потребленный газ.

В связи с отсутствием отплаты и соглашений о реструктуризации задолженности в отношении Гуреева А. И. в суд было направлено и направлено заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с него задолженности за потребленный газ.

24.05.2019 мировым судьей судебного участка №2 Новоузенского района был вынесен судебный приказ, который вступил в силу 18.06.2019. Возражений относительно вынесенного судебного приказа от Гуреева А. И. в суд не поступало. В настоящее время данный судебный акт находится в службе судебных приставов на принудительном исполнении.

16.01.2020, при проведении плановой проверки абонентов, ранее отключённых от системы газоснабжения, в том числе, Гуреева А. И., была выявлена утечка газа в кране на вводе в дом, который имел значительные механические повреждения. Данный факт был незамедлительно доведен до аварийной службы АО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в Новоузенске, специалисты которой устранили утечку на газопроводе путем отключения заглушкой.

Таким образом, получается, что после предупреждения и перекрытия крана ещё 5.06.2019 семьей Гуреевых не было сделано ничего, чтобы договориться с Газовой компанией о рассрочке платежа. Ведь она себе четко представляла, что в осенне-зимний период у неё возникнут проблемы с отоплением. Гуреева имела возможность и достаточно времени избежать ситуации, когда в зимний период пришлось бы отапливаться и готовить пищу с помощью электроприборов.

Все это расходится с теми заявлениями, которые делает гр. Гуреева, объясняя причины отключения газа.

16 января на газовую трубу поставили заглушку. Фото Анны Гуреевой

16 января на газовую трубу поставили заглушку. Фото Анны Гуреевой

21 01.2020 года Комиссией по делам несовершеннолетних был организован рейд в семью Гуреевых с целью уточнения обстоятельств об отключении газа. В ходе рейда выяснить обстоятельства не удалось по причине того, что дверь никто не открыл. Контакта с соседями члены комиссии не устанавливали, о чем свидетельствует информация по итогам рейда. Вопрос об изъятии детей не поднимался и с матерью не обсуждался.

И, наконец, о ее приглашении и беседе с начальником управления образования района. В 2018 году во время приезда специалистов министерства образования все вопросы, которые поднимала на тот момент гр. Гуреева, были ей разъяснены. Однако, в последние время возобновились жалобы на работу школы. С учетом того, что Гуреева не идет на контакт ни с администрацией школы, ни с классным руководителем, начальником управления образования было принято решение рассмотреть существующие вопросы с Гуреевой в личной беседе, в ходе которой обсуждались вопросы обучения и воспитания детей. Встречей Анна Федоровна осталась удовлетворена, поблагодарив начальника управления образования за понимание и дав обещание обращаться по всем возникающим у неё вопросам. При этом, в ходе беседы, вопросы подключения газа Гуреевой не поднимались и не обсуждались. И вызывает только недоумение тот факт, что в публикации появляется информация о том, что ей предлагали сделку об отказе от своих слов о работе школы.

Следует так же отметить, что все, якобы существующие проблемы, гр. Гуреева выносит на публичные обсуждения, но при этом ни разу по данным вопросам в администрацию района, какие-либо общественные организации, приемные депутатов за помощью, поддержкой или просто разъяснениями не обращалась.

У каждого есть право высказать свое мнение, но факты должны быть достоверными и объективными, – отметили в Управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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