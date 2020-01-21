2020-01-21T21:13:31+03:00
Общество

У семьи из Новоузенска отрезали газ и пригрозили отнять детей после критики школы

Мать двух детей боится за свою семью
Екатерина Семенова
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В доме с двумя детьми отрезали газВ доме с двумя детьми отрезали газФото: из архива героя публикации
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Несколько дней назад «КП-Саратов» опубликовала статью о школе №8 в Новоузенске. Местная жительница Анна Гуреева высказала недовольство тем, что в учебном заведении собранные на нужды класса средства потратили якобы не по назначению – на подарки учительнице. При этом в ответ на поднятый ею вопрос было предложено перейти в другую школу.

Статья не была обвиняющей или слишком резкой, однако после опубликования у женщины начались проблемы.

- На следующий день, 16 января, ко мне домой пришли неизвестные люди, представились газовиками и отрезали трубу. Да, у нас задолженность девять тыс. рублей. Но она сложилась после новогодних праздников, когда муж не работал. Поэтому заплатить собирались в феврале. Однако нас никто не предупредил, никаких документов предъявлено не было – ни решения суда, ни постановления от приставов. Просто отрезали и все, – рассказала Анна Гуреева.

Газовую трубу отрезали без предъявления документов и без приставов Фото: из архива героя публикации

Газовую трубу отрезали без предъявления документов и без приставовФото: из архива героя публикации

Итак, в середине зимы семья с двумя маленькими детьми – у Анны сын третьеклассник и дочь ходит в детский сад – осталась без газового отопления. Теперь они отапливают дом обогревателями и готовят на электроплите. Кстати, в ближайшие несколько суток на смену аномальному теплу придут морозы. Небольшие, но все же.

В ближайшие дни в Новоузенске похолодает. Скрин сайта gismeteo.ru

В ближайшие дни в Новоузенске похолодает. Скрин сайта gismeteo.ru

После этого, в пятницу 17 января, Анну Гурееву к себе пригласила начальник управления образования администрации Новоузенского района Татьяна Разуваева.

- Она предложила сделать так: я публикую опровержение своим словам о школе, а нам снова подключают газ. Я отказалась. Сказала, что готова дойти до администрации президента. Дело в том, что в школе идет аккредитация, и та статья им как кость в горле, – отметила Анна Гуреева.

Анна Гуреева не намерена сдаваться Фото: из архива героя публикации

Анна Гуреева не намерена сдаватьсяФото: из архива героя публикации

На несколько дней страсти поутихли. Но сегодня, 21 января, в дом к Анне Гуреевой пришли незнакомцы. Дверь она не открыла, поэтому те обратились к соседям.

- Оказалось, что явились из органов опеки. Расспрашивали соседей, какие мы родители. Мол, детей могут изъять, потому что в доме нет газового отопления. А они у меня все сыты, одеты, обуты, в детском саду никто не жаловался на дочку. Какая-то круговая порука получается с целью закрыть мне рот. А ведь я подняла только один вопрос, – возмущается Анна Гуреева.

Школа в Новоузенске Фото: из архива героя публикации

Школа в НовоузенскеФото: из архива героя публикации

Она обращалась в приемную к Уполномоченному по правам ребенка Татьяне Загородней. В среду Анна Гуреева собирается на прием к омбудсмену, чтобы еще раз изложить свою ситуацию.

- Новоузенск у нас какое-то отдельное государство. Местная власть ведет себя очень странно. Я теперь начинаю бояться – как бы еще что не сделали моей семье, – поделилась опасениями Анна Гуреева.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий. Предлагаем заинтересованным сторонам высказать свою позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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