Саратовцам расскажут о номинантах премии «Лучшие из лучших в Саратовской губернии 2019»
Пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской.
В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» завтра, 21 января, состоится конференция на тему «О номинантах премии «Лучшие из лучших в Саратовской губернии 2019».
Спикерами конференции выступят:
- председатель комитета по туризму Бородянская Виктория Валериевна;
- председатель Ассоциации по развитию туристического бизнеса Саратовской области «Поволжье», директор туристического агентства «Тур-Профи» Семенов Дмитрий Владимирович.
Конференция начнется в 10:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).
Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU