2020-01-20T12:03:47+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о номинантах премии «Лучшие из лучших в Саратовской губернии 2019»

Спикерами конференции станут Виктория Бородянская и Дмитрий Семенов
Поделиться:

Пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской.

Изменить размер текста:

В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» завтра, 21 января, состоится конференция на тему «О номинантах премии «Лучшие из лучших в Саратовской губернии 2019».

Спикерами конференции выступят:

- председатель комитета по туризму Бородянская Виктория Валериевна;

- председатель Ассоциации по развитию туристического бизнеса Саратовской области «Поволжье», директор туристического агентства «Тур-Профи» Семенов Дмитрий Владимирович.

Конференция начнется в 10:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отключена вода в Заводском районе
Уровень травматизма на ПривЖД снижен на треть в 2019 году
Приставы забрали иномарку у должницы из Саратова
Рабочие начали разбирать Трофимовский мост над железной дорогой
Жителей Заводского района ждет масштабное отключение воды
В «Википедии» появились статьи о 24 уроженцах и жителях Саратовской области
Саратовская область вошла в топ-5 по доступности ипотеки с материнским капиталом
Старинные дома в центре Саратова будут снесены
Жителям Заводского района привезли воду на Ростовский проезд
В Саратовской области 21 января взвоют сирены
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
Володин в Пскове объяснил, почему послание Путина — судьбоносное
В Президентской академии пройдет III Студенческий Управленческий Хакатон
В Саратове произошел пожар на складе моторных масел