Саратовцам расскажут о номинантах премии «Лучшие из лучших в Саратовской губернии 2019»

В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» завтра, 21 января, состоится конференция на тему «О номинантах премии «Лучшие из лучших в Саратовской губернии 2019».

Спикерами конференции выступят:

- председатель комитета по туризму Бородянская Виктория Валериевна;

- председатель Ассоциации по развитию туристического бизнеса Саратовской области «Поволжье», директор туристического агентства «Тур-Профи» Семенов Дмитрий Владимирович.

Конференция начнется в 10:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».