2020-01-13T15:50:54+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о туристических итогах новогодних каникул

Виктория Бородянская проведет брифинг в «КП-Саратов»
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Пресс-конференция об итогах новогодних и рождественских праздников в области.В пресс-центре КП-Саратов председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская расскажет об итогах новогодних и рождественских праздников в области и об итогах опроса населения по теме ТОП-10 брендов Саратовской области"

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Во вторник, 14 января, председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская расскажет об итогах новогодних и рождественских праздников.

В пресс-центре «КП-Саратов» она проведет брифинг.

Темой для общения заявлены также итоги опроса населения о топ-10 брендов Саратовской области.

Начало брифинга в 10 часов. Также будет идти трансляция на канале Транслятор в You Tube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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