Саратовцам расскажут о туристических итогах новогодних каникул
Пресс-конференция об итогах новогодних и рождественских праздников в области.В пресс-центре КП-Саратов председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская расскажет об итогах новогодних и рождественских праздников в области и об итогах опроса населения по теме ТОП-10 брендов Саратовской области"
Во вторник, 14 января, председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская расскажет об итогах новогодних и рождественских праздников.
В пресс-центре «КП-Саратов» она проведет брифинг.
Темой для общения заявлены также итоги опроса населения о топ-10 брендов Саратовской области.
Начало брифинга в 10 часов. Также будет идти трансляция на канале Транслятор в You Tube.
ИСТОЧНИК KP.RU