Володин рассказал о аэропорте в Балакове и парке Покорителей космоса

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в интервью саратовскому областному телевидению рассказал, какие поручения даны по проектам аэродрома в Балакове и парка Покорителей космоса в Энгельсском районе и что планируется сделать в 2020 году.

- Мы обсуждали буквально на прошлой неделе с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым этот вопрос. Дано поручение Министерству транспорта проработать его и внести предложение о реализации этого проекта в рамках государственно-частного партнерства с тем, чтобы в перспективе у нас появился еще один аэропорт в Балакове.

По парку Покорителей космоса в Энгельсском районе также есть подвижки.

- Все идет своим чередом, завершается проектирование парка Покорителей космоса. За счет средств внебюджетного фонда мы планируем, что будет профинансирована часть затрат на его создание. Это, в первую очередь, инфраструктура, а уже другая часть — это объекты, это мемориальный комплекс и многое другое — будет решаться в рамках государственно-частного партнерства. Сочетание этих двух источников позволит нам реализовать проект. Вопрос обсуждался с председателем правительства, поручения даны Минфину. Надеюсь, что будут решены вопросы, связанные с финансированием проекта, где-то в конце января — в начале февраля, потому что нам необходимо провести еще госэкспертизу. На сегодняшний день она не завершена, а вот к февралю, думаю, что работы эти мы сможем выполнить. И затем уже приступим к реализации этого проекта. За 2020 год необходимо успеть сделать многое. От дренажа, электрики, воды и многого-многого другого до создания велодорожки от Энгельса до парка Покорителей космоса, шестиметровой по ширине, с тем, чтобы там через каждые 2 км могли люди отдыхать. Ну и в зимнее время это будет лыжная трасса. Но и также ждут большие изменения село Смеловка, которая находится на берегу Волги в непосредственной близости к парку Покорителей космоса. Там и причал будет строиться, и гостиница будет строиться, и другие инфраструктурные проекты. Надеемся, что сможем углубить дно Волги в этой части, чтобы подходили суда с туристами, и место приземления первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в этом случае смогут посетить те, кто путешествует по Волге.