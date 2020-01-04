После Нового года из детдома в Саратовской области сбежали две девочки

Балаковский детдом 2 января в 14:15 покинули две несовершеннолетние воспитанницы.

В группе учреждения «ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаково» соцсети «ВКонтакте» уточнили – пропали «Мария Ш. и Анастасия Г. ».

Несовершеннолетние не выходили на контакт в соцсетях

Сотрудники центра обратились в полицию. Это было не первой принятой мерой: до этого предпринимались попытки найти девочек самостоятельно, узнать что-либо о них от детей.

Родственников воспитанниц оповестили о произошедшем.

Попытки связаться с несовершеннолетними через социальные сети, составление подробной ориентировки на них и распечатка фотографий не принесли должного результата. Тогда руководство учреждения приняло решение обратиться в полицию.

Предположительно, подростки отправились в Саратов. На поиски вышли выпускники центра, которые живут и работают в этом городе.

Руководство учреждение пыталось самостоятельно найти воспитанниц

Всех неравнодушных людей призывают оказать посильную помощь в поиске воспитанниц.

Девочки покинули центр 2 января

Новость вызвала активное обсуждение в комментариях.

- Просто так не уходят, – написал пользователь под ником «Илья Викторович».

- К знакомым отмечать праздник могли поехать, их же в другой город не отпускают самостоятельно, вот и поехали, – предположила Надежда Бобалова.

Местные жители попросили сообщить, если девочки найдутся.

Напомним, это не единственный случай побега в регионе. Так, 19 июля шестилетние дети сбежали из детского сада №174 на Барнаульской улице в Заводском районе Саратова.

Девочку и мальчика заметили в 1-м Пугачевском поселке. По их словам, уйти из учреждения их вынудил сотрудник, который обижал ребят.

Тогда дети решили доехать на маршрутке до бабушкиного дома, однако той не оказалось на месте.

История приобрела счастливый конец – мальчика и девочку передали спасателям, а в 20:30 ребята уже были у родителей.