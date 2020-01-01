В новогодние каникулы саратовцы смогут узнать, как сохранить здоровье

В дни новогодних каникул жителей области приглашают проверить здоровье.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, специально будут организованы «Открытые уроки здоровья» для всех желающих, кто следит за хорошим самочувствием.

На «Открытых уроках здоровья» горожане смогут узнать уровень сахара в крови, углекислого газа в выдыхаемом воздухе, а также измерить артериальное давление. В этом помогут сотрудники Центра медицинской профилактики, врачи и волонтеры.

«Открытые уроки здоровья» пройдут в крупных торговых центрах, социальных учреждениях и ряде других мест с массовым пребыванием людей. Кроме того, одновременно будут организованы спортивные мероприятия и активные игры. Таким образом, жители смогут совместить приятное времяпрепровождение с полезным.

Врачи определят уровень сахара в крови и углекислого газа в выдыхаемом воздухеФото: Екатерина Семенова

Итак, пройти экспресс-скрининг и принять участие в зимних забавах можно будет:

2 января

- в 10:00 в городском дворце культуры в Балакове. Там пройдет акция «Актив! Здоровье! Позитив!».

3 января

- в Саратове пройдет «Ледовая битва» в Детском парке. Начало в 12:00,

- в Энгельсском медицинском колледже имени св. Луки (Войно-Ясенецкого) в 11:00 стартует «Путешествие в страну здоровья»,

- в Энгельсе в 12:00 пройдет акция «В новый год с крепким здоровьем». Она состоится в городском парке.

4 января

- культурно-спортивный центр «Дельфин» в Балакове приглашает на праздник «36 и 6» в 10:00.

7 января

- «Праздник Рождества» в Детском парке Саратова начнется в 12:00.

Медики не только проведут обследования, но и дадут консультации, как сохранить здоровье и избежать рисков.